Connie Nielsen sur la fièvre du thriller de science-fiction en temps opportun

Interview de CS: Connie Nielsen sur le thriller de science-fiction opportune Sea Fever

Le succès du TIFF Fièvre de la mer a enfin fait ses débuts sur les plateformes numériques et ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec la star Connie Nielsen (Wonder Woman 1984) pour discuter du thriller de science-fiction maritime et de sa nature actuelle. Procurez-vous votre copie numérique de Fièvre de la mer ici!

Écrit et réalisé par Neasa Hardiman (Inhumains), le film suit Siobhán, étudiante en biologie marine (Hermione Corfield, Abattoir Rulez) qui préfère passer ses journées seule dans un laboratoire mais doit endurer une semaine sur un chalutier de pêche, où elle se retrouve en désaccord avec l’équipage soudé. Alors que dans l’Atlantique profond, une forme de vie insondable piège le bateau et les membres de l’équipage succombent à une étrange infection, elle doit surmonter son aliénation et gagner la confiance de l’équipage avant que tout ne soit perdu.

En plus de Corfield, le casting du film comprend Nielsen, Dougray Scott (Mission: Impossible 2) et Olwen Fouéré (Mandy, Animaux) et est produit par John McDonnell (Vivarium) et Brendan McCarthy (Les derniers jours sur Mars, Vivarium), et est disponible à l’achat sur les plateformes numériques dès maintenant!

Bien que Nielsen et ses co-stars et réalisateur Hardiman n’aient pas prévu la prochaine pandémie qui emprisonnerait le public dans leur maison d’une nature similaire aux personnages du film, elle constate que des parallèles peuvent être établis entre la façon dont l’épidémie affecte les navires de croisière avec les personnages étant coincés en mer avec une menace potentiellement virale, tout en notant également des comparaisons entre Siobhán de Corfield et ExtraterrestreC’est Ripley. Elle a également exploré la relation entre le capitaine de Dougray Scott, Gerard, et son co-capitaine Freya, constatant qu’elle n’est pas nécessairement une «force dominante», mais qu’elle est plutôt considérée comme l’égale de son mari.

“Je pense que les gens ont l’impression que” Oh, c’est une nouveauté qu’elle est une autorité sur le bateau “, a déclaré Nielsen. “Alors que c’est vraiment une chose normale dans de nombreuses communautés à travers le monde, d’avoir aussi une figure d’autorité féminine.”

Nielsen n’est pas étranger au genre de science-fiction, ayant joué dans le Blade Runner sidequel Soldat, le barré de Brian De Palma Mission sur Mars avant de jouer dans l’univers étendu de DC Wonder Woman et Ligue de justice, et se retrouve être une grande fan du genre.

“J’adore la façon dont on peut raconter des histoires plus grandes et mettre en évidence des choses sur les êtres humains à travers ces films de genre”, a expliqué Nielsen. «Ils fournissent un outil de narration qui permet de parler de choses qui autrement ne sont pas discutées et seraient considérées comme trop sophistiquées. Mais le film de genre permet souvent la sophistication, où cela se passe, des histoires inédites à raconter, car elles sont tellement divertissantes et offrent une garantie de divertissement, même si vous parlez de choses assez profondes. “

En travaillant avec Hardiman pour ses débuts de long métrage, le réalisateur irlandais ayant réalisé de nombreuses émissions de télévision, notamment Z: le début de tout et Inhumains, Nielsen a constaté qu’elle était «bonne pour raconter une histoire», ayant «beaucoup de formation pour raconter l’histoire».

“Elle avait un peu plus de latitude à la fois en ce qui concerne les paramètres de la narration et la durée du long métrage, ce que je pense qu’elle a vraiment apprécié”, a déclaré Nielsen. “Mais vous pouvez voir à quel point elle est très disponible et économique dans sa narration, juste parce qu’elle vient de la télévision de cette façon, et j’ai vraiment apprécié cela. J’ai vraiment senti que c’était un avantage pour l’histoire. »

Malgré son histoire maritime, Nielsen a révélé qu’aucun des projets n’avait été réellement filmé en mer, les scènes se déroulant à l’extérieur du bateau étant tournées avec celui-ci attaché à l’un des petits ports à l’extérieur de Dublin alors que les intérieurs étaient sur un plateau qui a été “construit pour reproduire le bateau presque exactement.” En signant pour le film, Nielsen a trouvé que c’était “un très grand thriller” qu’elle a vu les gens y réagir “avec beaucoup de soulagement”.

“C’est frais et c’est bien d’écrire en même temps, et vous avez des personnages vraiment intéressants”, a déclaré Nielsen. “Et puis vous avez cette très grande tension qui ne cesse de croître tout au long du film.”