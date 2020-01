Conor McGregor assomme Donald Cerrone en 40 secondes à l’UFC 246

McGregor fait un retour explosif.



Samedi soir, Conor McGregor est revenu dans l’octogone de l’UFC pour s’affronter contre Donald Cerrone lors de l’événement principal de l’UFC 246. Marquant son premier combat depuis octobre 2018, McGrgeo s’est rapidement adapté, faisant un exemple clair de Cerrone en 40 secondes avec un seul KO.

C’était au rythme d’une grève avec son épaule immédiatement après la cloche d’ouverture. Il a poursuivi avec quelques frappes supplémentaires, un coup de pied haut et une main gauche pour sceller l’accord.

“J’ai fait l’histoire ici ce soir. J’ai établi un autre record. Je suis le premier combattant de l’histoire de l’UFC à remporter des victoires à élimination directe au poids plume, au poids léger et maintenant au poids welter”, a déclaré McGregor après le match. “Donald détient le record du plus grand nombre de coups de grâce. J’étais donc très heureux d’en obtenir un moi-même. Merci à tous pour votre soutien.”

Quant à Cerrone, le combattant américain n’a eu aucun problème à accorder à la stratégie de McGregor le crédit qui lui était dû.

“Je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Cerrone. “Il m’a cassé le nez et il a commencé à saigner et j’ai reculé et sa tête m’a donné des coups de pied […] J’adore ce sport et je vais continuer à me battre. “

