Conseils aux mamans pour surmonter le stress pendant l’éventualité

Toluca, – Toujours en pensant au fan, l’innovation est venue au football mexicain, ce vendredi la eLIGA MX est lancée, un format virtuel, une réplique du tournoi Clausura 2020, mais qui sera réalisée depuis les domiciles des protagonistes de chaque équipe de la football national.

Cela pourrait vous intéresser Raúl Jiménez, le “Loup” mexicain

Les joueurs LIGA MX joueront aux jeux via PlayStation avec FIFA 20.

Il s’agit d’un tournoi miroir de la LIGA MX, c’est-à-dire qu’il se déroulera en phase régulière de 17 jours et aura sa ligue, il y aura un tableau de classement général pour définir les positions de chaque club. À la fin, il y en aura huit classés, en tenant compte du fait que le critère de départage est la question des buts pour et contre.

Le tournoi débutera ce 10 avril et deux jours par semaine seront joués, le premier de cet événement aura lieu les vendredi, samedi et dimanche, tandis que la deuxième date aura lieu lundi, mardi et mercredi prochains, se reposant le jeudi et revenant le Vendredi 17 avril avec la troisième date.

Les réunions de l’eLIGA MX seront retransmises à la télévision.

Les temps dureront 6 minutes avec une pause de 2,38 minutes entre chaque partie et ils joueront 1 contre. 1.

Les clubs doivent inscrire trois joueurs de la première équipe dans leur équipe virtuelle pour être les «joueurs» officiels. Le club en question sélectionnera deux jours avant le jour son joueur qui aura l’activité sur le terrain via sa console; Un seul sera autorisé par partie, devant votre Play Station 4.

L’une des principales valeurs de ce tournoi est la promotion de la réservation à domicile: #YourCasaTuCancha. Chaque «joueur» contestera sa rencontre depuis son domicile pour se conformer aux recommandations.

Chaque jeu aura les facteurs suivants: Les deux «joueurs» auront une interaction une fois que les jeux auront commencé; Les parties auront un commentateur, durera une heure, englobant toutes les couvertures pré et post. À la fin de celui-ci, les impressions des protagonistes se feront entendre derrière la console.

Dans ce type de compétition, EA Sports cherche à prioriser la question de la protection à domicile, avant l’éclosion de COVID 19, rapprochant la compétition de la LIGA MX de la réalité virtuelle.

Les dates et heures de chaque réunion seront définies avant la journée; Jusqu’à quatre matchs peuvent être joués par jour. Pour le champion, il y aura un badge spécial qui l’accrédite en tant que vainqueur de l’eLIGA MX, en plus, les gagnants dans les catégories individuelles seront également reconnus.

HLG

Vous ne pouvez pas manquer Ronaldinho a quitté la prison

Seven24.mx