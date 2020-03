Conseils de Sean Conlon aux investisseurs immobiliers craintifs (exclusif)

Sean

Conlon, magnat de l’immobilier et animateur de The Deed: Chicago de CNBC,

a discuté avec Showbiz Cheat Sheet de la deuxième saison de l’émission. Ici se trouve le

conseils que Conlon a donnés à ceux qui pourraient hésiter à se lancer dans l’immobilier

jeu d’investissement.

Showbiz Cheat Sheet: Que diriez-vous aux personnes aux prises avec la peur en matière d’investissement immobilier? Comment pouvez-vous dépasser votre peur et continuer à avancer vers votre rêve?

Sean Conlon: Premièrement, quelqu’un a dit que vous ressentez une sensation de chaleur lorsque vous faites partie du pack. Personne n’a jamais eu peur ni froid s’il était au milieu du peloton. Ce sentiment effrayé devrait vous conduire. Tu devrais avoir peur. Vous devriez avoir peur, parce que vous faites quelque chose de différent du troupeau. Mais vous devez vous rappeler que personne n’est devenu spécial ou extraordinaire sans prendre de risque. Ils disent que la fortune favorise les audacieux, et c’est l’une de mes citations préférées.

CS: Diriez-vous que la peur peut être une bonne chose?

Caroline du Sud: Je dirais que la peur fait partie de ça

émotion. Vos extrêmes de bonheur et de peur signifient que vous êtes en vie. Cela signifie que vous êtes

dans le jeu. Cela signifie que vous êtes dans l’arène. Donc, ça en fait partie. Et nous

devrait tous avoir un peu peur. Lorsque vous arrêtez d’avoir peur, cela signifie que vous obtenez

complaisant. Et c’est ainsi que j’ai failli faire faillite en 2008. J’étais complaisant. Donc,

ayez peur, mais prenez-le pour l’émotion qu’il est.

CS: Quelles sont les plus grosses erreurs immobilières

les investisseurs doivent faire attention?

Caroline du Sud: Le problème le plus constant que je vois est le vissage

par un entrepreneur. C’est l’un d’eux. Mais je suppose que l’erreur se produit

avant ça. Et c’est-à-dire, ne tombez jamais amoureux d’une maison que vous achetez

retourner. Vous l’achetez pour le vendre, vous ne devriez donc pas y être attaché. Tu es

acheter une maison à retourner et vous avez très peu de marge d’erreur, alors ne vous faites pas prendre

acheter si vous êtes tombé amoureux de quelque chose.

Deuxièmement, ce n’est pas le moment de mettre votre chapeau de design domestique HGTV. Personne ne veut payer pour votre papier peint design. Vous devez faire une maison qui fait appel au plus grand nombre de personnes possible. Ce n’est pas le moment pour vous de sortir votre designer intérieur; il faut être très pratique. Alors, n’exagérez pas la maison. Vous pouvez surpayer [if you fall in love with the house].

Vous devez être froid et calculateur dans vos chiffres. Vous ne pouvez pas dire: “Eh bien, je vais faire ce petit plus et cela vaudra plus.” Non, vous devez faire appel au marché le plus large possible. Un autre point que quelqu’un a fait est de ne pas s’impliquer et de faire du papier peint Louis Vuitton parce que personne ne paiera pour cela. Ou un jardin de bonsaïs. Ce ne sont pas des choses que les gens vont payer.

