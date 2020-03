Conseils pour commencer votre journée de bureau à domicile

Mexico.- Le mouvement Unión Mujer développe une série de messages d’accompagnement pour les femmes, et en particulier pour les mères qui, en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’éloignement social, doivent poursuivre l’éducation de leurs enfants à la maison.

Pour les mères d’enfants d’âge scolaire qui ne sont pas habitués à faire du «Home School» comme le système scolaire à domicile est connu, Unión Mujer présente des conseils pour maintenir une routine d’activités sans stress.

À travers une vidéo, Mariana Amozurrutia, mère de trois écoliers et d’un bébé de cinq jours, recommande d’abord, de garder son calme et sa paix, de comprendre que ce n’est pas le même ordre que celui qui est exécuté dans les emplois ou les écoles, et donc, si le calme est altéré, les relations intra-familiales sont altérées.

Avec une expérience en “école à domicile”, Mariana Amozurrutia, a indiqué que les éléments pour trouver la paix dans la nouvelle routine sont de se fixer des objectifs et de les suivre, en commençant par une règle d’horaires (pas très stricts) qui impliquent l’ordre du début et la en fin de journée, si vous le souhaitez vous pouvez préciser chaque instant, depuis la salle de bain, la nourriture, les devoirs, les loisirs, les activités de loisirs, etc.

Conseils pour l’enseignement à domicile

L’enseignement à domicile ne devrait pas être une corvée à souffrir. Nous ne sommes pas des mamans parfaites, mais pour nos enfants, nous serons toujours prêts à devenir notre meilleure version. Nous partageons quelques conseils d’une maman qui fait l’école à la maison depuis des années qui pourraient vous aider à rendre ce temps à la maison beaucoup plus agréable. #UnionWoman

Il a souligné que l’universitaire doit être fait, il ne peut être laissé que plus tard, “l’idéal est de le faire très tôt dans la journée, très calmement pour que les enfants sachent ce qu’ils doivent faire, et qu’ils atteignent leurs objectifs, car cela c’est ce qui génère la sécurité pour qu’ils accomplissent le reste du plan ».

Il est très important de planifier des activités récréatives, de regarder la télévision à tour de rôle, de jouer à la table, d’apprendre, de rechercher, entre autres activités qu’ils proposent tous.

Pour Unión Mujer, «les temps dans lesquels nous vivons sont différents et les enfants doivent se réguler dans leurs propres connaissances, parfois c’est très difficile à comprendre pour les mères, mais dans l’enseignement à domicile, la créativité et les loisirs, ainsi que la pause font partie de l’éducation.

Pour cette raison, les mères de Unión Mujer sont invitées à «descendre de la voie rapide, dans laquelle beaucoup d’entre nous se trouvent» et à participer au processus d’apprentissage de nouvelles routines dans le calme et la paix.

