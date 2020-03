Conseils pour nettoyer votre téléphone portable afin de vous protéger du coronavirus

Il n’y a personne qui ne passe pas au moins cinq heures par jour avec son téléphone portable. C’est pourquoi notre fidèle compagnon devient une accumulation de bactéries et de germes qui pourraient être dangereux, surtout lorsque nous devons quitter la maison et voyager dans le métro, saisir notre argent et saluer les autres. Mais ne t’inquiètes pas, avec ces conseils simples, vous pouvez garder votre téléphone portable propre et en éliminer toute trace de coronavirus.

Nous recommandons également: Est-il utile d’utiliser des protège-dents pour prévenir le coronavirus?

Quelque chose que les mesures d’hygiène pour nous empêcher du coronavirus ne nous disent pas, c’est ce que nous devons faire avec nos téléphones portables. À première vue, ils peuvent sembler inoffensifs, mais selon l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) nos smartphones peuvent contenir jusqu’à 18 fois plus de bactéries qu’une toilette. Ces mesures sont donc plus que nécessaires lors de la manipulation de nos téléphones portables:

Lavez-vous les mains constamment ou utilisez un gel antibactérien. C’est une mesure d’hygiène de base, mais elle peut être très utile lors de la manipulation de nos téléphones portables. Si nous avons moins de bactéries lors de leur utilisation, alors moins y resteront, réduisant ainsi le risque de transmettre des bactéries ou des virus.

Nettoyez correctement votre smartphone. Il ne suffit pas d’utiliser une lingette humide pour les laver, car cela n’élimine pas les bactéries de leur surface. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser certains solution avec de l’alcool qui n’endommage pas ses composants, humidifiant un mouchoir en coton. N’oubliez pas de l’éteindre avant de commencer le nettoyage et de laisser l’humidité complètement disparaître de sa surface avant de le rallumer

Il est important de garder votre smartphone propre car si vous passez constamment des appels vous voulez éviter les bactéries à tout prix quand il est si près de votre visage

N’oubliez pas de laver votre étui de téléphone portable et vos autres accessoires. Vous pouvez nettoyer vos aides auditives avec un mouchoir imbibé d’une solution contenant de l’alcool

Si vous éternuez, il est important de vous couvrir la bouche avec l’avant-bras et non avec la paume de la main, car vous évitez ainsi la propagation des germes

Avec ces conseils simples, vous pouvez protéger votre smartphone et vous-même et éviter la contagion due au coronavirus et à d’autres maladies respiratoires.

.