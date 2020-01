Conseils pour porter le pantalon large populaire et ne pas rester à la mode

Voulez-vous être à l’avant-garde avec ce pantalon large? Ici, nous vous montrons celles qui vous conviennent le mieux en fonction de l’épaisseur de vos jambes et de votre taille

23 janvier 2020

Les pantalons larges sont devenus une tendance, alors imaginez que vous voulez les porter mais vous ne savez pas si à la fin de la journée ils vous iront comme vous le souhaitez; C’est pourquoi vous devez prendre en compte ces raisons:

Pantalon large selon vos jambes

Pour commencer, toutes les femmes ne peuvent pas porter ce type de pantalon, car la taille joue un rôle très fondamental … Ce type de coupe a été conçu pour les femmes de 1,70 cm (en ajoutant les chaussures à talons bien sûr).

Pantalon large selon vos jambes

Si vous êtes un peu plus petit, vous pouvez prendre des risques et les utiliser, mais malheureusement, selon des millions de stylistes experts, ils rendront votre silhouette plus petite que la normale.

Pantalon large selon vos jambes

De plus, si vous avez des hanches et des jambes épaisses, un pantalon droit sera spectaculaire car il stylisera grandement vos jambes et les rendra également allongées.

Pantalon large selon vos jambes

D’un autre côté, si vos jambes sont minces, choisissez de porter des pantalons serrés, car cela mettra un peu en évidence son épaisseur, ce qui vous rendra aussi parfait que vous le souhaitez.

Vous savez, tout dépend de la façon dont votre corps est distribué et de ce que vous ressentez, mais n’hésitez pas à utiliser quelque chose que vous aimez, n’oubliez pas que c’est votre corps et votre style Succès bébé!