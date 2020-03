Conseils pour que vos appels vidéo du travail et de l’école ne soient pas une catastrophe

Maintenant que la distance saine (qui n’est pas la même chose que la quarantaine) nous a tous enfermés à la maison, Vous avez sûrement dû vous habituer aux appels vidéo pour vos réunions de travail ou pour prendre des cours. Beaucoup n’utilisent pas ces outils au quotidien, il peut donc être un peu plus difficile de les maîtriser et de savoir quoi faire pour que tout se passe bien dans un appel vidéo. C’est pourquoi nous vous présentons quelques astuces pour que la vie ne soit pas compliquée au milieu d’une importante réunion virtuelle, ou au milieu de cette exposition devant toute votre classe.

Connaissez vos options

Il est vrai que la plateforme la plus populaire pour passer des appels vidéo Il s’agit de Skype, mais il existe également d’autres options telles que Zoom, Hangouts et Google Duo. N’ayez pas peur d’eux et téléchargez-les pour voir par vous-même comment ils fonctionnent avant votre réunion ou classe. Parce que la meilleure façon d’apprendre à les utiliser est d’expérimenter leurs fonctions et leurs options. Demandez à un ami de télécharger la même application et de passer quelques appels vidéo.

Configurez votre profil

Si vous vous préparez pour une réunion de travail, vous n’aimerez pas que votre nom d’utilisateur soit quelque chose comme @ Avenger_666, ni que dans votre photo de profil il y ait un mignon chaton. Ou pire, que votre nom n’apparaît même pas aux autres participants de l’appel vidéo. C’est pourquoi vous devez vous assurer d’écrire votre nom complet et une photo de profil qui reflète votre personnalité professionnelle.

Vérifiez votre équipement avant un appel vidéo

Avant de lancer un appel vidéo, assurez-vous que votre équipement est en bon état. Vérifiez la caméra et le microphone de votre téléphone portable, ordinateur portable ou tablette, nettoyez votre objectif avant l’appel et faites quelques tests pour voir s’il est entendu fort et clairement.

Quel équipement utiliser?

La meilleure façon d’éviter de capter beaucoup de bruit de l’environnement et de vous faire entendre fort est utiliser les mains libres pendant votre appel vidéo. De plus, vous pouvez empêcher le bruit des autres de rebondir sur votre propre écran.

L’environnement compte

Pour que votre appel vidéo soit à son meilleur, vous devez être devant un fond complètement lisse et blanc de préférence. Cela aide les autres à ne pas être distraits par votre arrière-plan et à vous faire mieux paraître devant la caméra. Si ce n’est pas possible, c’est aussi une bonne option pour mettre un rideau en arrière-plan.

Rappelez-vous également ne pas être à proximité d’une source de bruit pendant votre appel vidéo, comme une fenêtre où de nombreuses voitures peuvent être entendues et un bon éclairage.

Appareil photo

Il est préférable de garder l’appareil photo immobile pendant votre appel vidéo, surtout si vous le faites depuis votre téléphone portable, en plus d’éviter de trop bouger, ce qui pourrait distraire les autres. Quant à votre corps devant la caméra, essayez que votre visage n’occupe pas plus de la moitié de l’écran.

Et mon internet?

Si vous utilisez une connexion Internet sans fil, essayez d’être proche du modem afin que la transmission ne soit pas interrompue au milieu d’un appel. Mais si possible, la meilleure option est toujours d’utiliser un câble Ethernet.

