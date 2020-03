Conseils pour que vos chaussures ne maltraitent plus vos pieds Si ça marche!

Suivez ces conseils pour ne plus souffrir de ces terribles inconforts aux pieds

29 février 2020

Lorsque nous avons acheté de nouvelles chaussures, nous pouvons subir la terrible conséquence de blesser nos pieds bien-aimés, et comme nous le savons bien, les cloques sont généralement très ennuyeuses lorsqu’elles apparaissent.

Conseils pour que les chaussures ne vous blessent pas les pieds

Ces cloques apparaissent en raison de la friction qui se produit entre les chaussures et nos pieds, elles se produisent généralement dans les zones où la chaussure n’est pas encore moulée.

Par conséquent, pour mettre fin à ces terribles inconforts, la première chose que vous devez faire est d’élargir les chaussures, pour cela, vous devez les mettre au congélateur avec des sacs d’eau, ou au contraire utiliser des formes de chaussures.

Conseils pour que les chaussures ne vous blessent pas les pieds

Si vous venez de les acheter, vous pouvez vous rendre dans la pharmacie la plus proche que vous possédez et acheter des pansements et une crème anti-friction, les deux éléments vous aideront grandement.

Et prêt vos chaussures ne vous dérangeront plus grâce à ces astuces N’oubliez pas de les réaliser!

.