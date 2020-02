Conseils pour que vos mèches ne perdent pas leur style et vous durent beaucoup plus longtemps

Si vous avez des mèches mais que vous vous sentez fatigué de devoir consulter votre styliste en permanence Consultez ces conseils!

8 février 202020: 19 h

Actuellement, changer la couleur de nos cheveux est à la mode, et bien plus s’il a certains détails qui attirent beaucoup plus l’attention, par exemple les mèches.

Conseils pour ne pas perdre ses mèches si vite

Les mèches sont un style qui se fait dans les cheveux qui a essentiellement pour fonction de prendre plusieurs mèches de vos cheveux et de les peindre avec une couleur plus frappante par rapport au reste de vos cheveux.

Mais malheureusement, le maintien de ce style est un peu fastidieux, car de temps en temps, vous devez vous rapprocher de votre styliste pour pouvoir retoucher à nouveau chacun de ces brins.

C’est pourquoi nous vous apportons ce conseil infaillible: si la teinte de vos cheveux est brune vous pouvez opter pour une saturation de votre couleur naturelle, comme une noisette châtaigne, cela fera que quiconque vous voit se rend compte qu’il y a quelque chose Plus dans vos cheveux.

Si, par exemple, il est blond ou foncé, essayez de jouer avec les saturations qu’il a, mais ne le faites pas lorsque vous êtes prêt à le peindre, en fait, vous pouvez google différentes nuances et les comparer avec la vôtre et ainsi vérifier si vous avez l’air bien ou non.