Conseils sur le coronavirus de Conan, récapitulons les deux premières saisons de Westworld et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, coronavirus pandémie balaie les États-Unis, un comédien Conan O’Brien apporte une certaine légèreté à la situation avec quelques conseils sur la façon de l’éviter sur Conan. De plus, rattrapez-vous sur les deux premières saisons de Westworld avant la première de la troisième saison sur HBO ce dimanche, et écoutez Spenser Confidential étoile Mark Wahlberg récapitule sa carrière au cinéma et à la télévision.

Tout d’abord, pour contrer la panique croissante à propos de la propagation du coronavirus aux États-Unis, Conan O’Brien a partagé quelques conseils utiles lors de son émission télévisée de fin de soirée, Conan. Découvrez comment donner un massage au mieux sans utiliser vos mains, découvrez quelques masques de protection et apprenez une nouvelle chanson à chanter pour vous assurer de vous laver les mains assez longtemps.

Ensuite, la troisième saison de Westworld arrive sur HBO le 15 mars à 21h HE / 20h CT. Les premières pièces promotionnelles ont fixé la nouvelle saison comme une sorte de réinitialisation après que la deuxième saison ait déçu les fans qui sont tombés amoureux de la première saison si durement. Mais vous voudrez toujours récapituler les deux premières saisons juste pour être sûr, et cette vidéo de rattrapage de Screen Junkies pourrait même aider les amis qui n’ont pas le temps de s’énerver avant la première de la saison.

Enfin, avec son nouveau film Spenser Confidential disponible sur Netflix maintenant, Mark Wahlberg s’est assis pour revenir sur sa carrière avec Vanity Fair. Si vous espériez un aperçu de Marky Mark et du Funky Bunch, vous serez déçu, car cette rétrospective commence avec Renaissance Man, fait des arrêts et Boogie Nights, The Departed, The Other Guys, et bien d’autres.

