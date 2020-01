Console qui vous permet de jouer aux cartouches Game Boy sur un téléviseur

Si vous avez des cartouches de Game Boy, Game Boy Color ou Advance vous pouvez désormais les jouer sur votre téléviseur grâce à RetroN Jr, une console créée par le magasin de jeux vidéo et de gadgets Hiperkin, qui a lancé le projet comme une blague d’April Fools, mais qui a reçu un si bon accueil de la part de son public qu’ils ont décidé d’en faire une réalité.

La console a une fente pour placer la cartouche d’origine et à partir de là, lancez le jeu puis, avec un émulateur, convertissez-la en une résolution de 720p. Mais ce n’est pas tout, pour les vrais amateurs de rétro, la console est équipée pour que vous puissiez la connecter à un téléviseur CRT.

RetroN Jr est une console domestique, alors oubliez d’aller jouer dehors. Il comprend une connexion audio standard pour les écouteurs et un port Gameboy Link d’origine, en plus d’un contrôle (bien que l’on ne sache pas encore s’il sera sans fil ou non).

La console arrivera dans le courant de 2020 et aucun prix exact ni date exacte de commercialisation n’est connu.

