Construisez votre style “preppy” avec ces pièces importantes

«Preppy» est un type de look intemporel, largement répandu aux États-Unis mais qui est actuellement diffusé dans le monde entier. Il est temps de mettre à jour votre garde-robe!

21 janvier 2020

Le style «preppy» est un code vestimentaire, traditionnellement d’une certaine classe riche aux États-Unis, en particulier lié aux étudiants de l’Université Harvard, Yale et Princeton.

Mais ces dernières années, de grands designers et modèles ont recréé de nouvelles versions pour donner une nuance différente à ce look intemporel. Ici, nous vous présentons les vêtements nécessaires pour l’assembler.

Les vestes universitaires sont une, étroitement liée à la tenue vestimentaire des athlètes mais que tout le monde a adaptée de manière plus générique.

Les pulls tricotés sur les épaules, nouant les manches, sont un preppy classique (peut-être, assez cliché).

Et aussi, une possibilité plus décontractée “et confortable” se compose d’une chemise, imprimée de liens, de chaussures plates et d’un jean délavé. Allez-vous l’essayer