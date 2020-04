Consultez le calendrier complet d’Ambulante en Casa

Le Documentaire ou Street Tour, a décidé de déplacer leurs dates pour contribuer aux mesures mises en place par les autorités pour atténuer l’impact de COVID-19, d’autant plus qu’il s’agit d’un festival de films qui traverse différents états de la République pour présenter des centaines de documentaires qui créent des conversations.

Les organisateurs ont déclaré que Nous nous reverrons bientôt pour continuer à regarder des films documentaires dans les espaces publics du nord, du centre et du sud du Mexique. Mais alors que nous pouvons profiter de diverses productions à travers Ambulante en Casa, le transfert numérique du Tour (le festival en ligne, en bref) avec divers documentaires disponibles gratuitement sur tout le territoire national et pour tout appareil.

Ambulante en Casa débute le 29 avril prochain jusqu’au 28 mai 2020, et vous pourrez voir chacune des productions sur le site officiel d’ambulante, que vous pouvez retrouver ICI. Et vous devez également savoir que Chaque jour, un nouveau documentaire sera mis en ligne et sera disponible pendant 24 heures. Il y aura également des activités en direct et des conférences avec des experts du cinéma.

Faites attention aux détails suivants: Chaque film sera disponible à partir de minuit CST, et un total de mille utilisateurs à travers le pays pourront y accéder. Quant aux événements en direct, ces Ils partiront tous les jours à 21 h, heure du Centre.

Le documentaire qui ouvrira Ambulante en Casa est la radio Silencio de Juliana Fanjul de 2019, un portrait intime de Carmen Aristegui, l’une des journalistes les plus reconnues et respectées du Mexique. Radio Silence se concentre spécifiquement sur luiUne censure qu’a vécu Aristegui pendant l’administration d’Enrique Peña Nieto.

Mais le programme Ambulante at Home comprend plus de 60 films de 25 nationalités, puisque l’objectif de la tournée (dans n’importe lequel de ses formats) est d’exposer des œuvres documentaires qui valent la peine d’être vues aux Mexicains ou de n’importe quel pays.

Ici, nous vous laissons le programme complet d’Ambulante en Casa:

Premières mondiales (productions mexicaines)

Wasteland de Everardo González

Noir par Medhin Tewolde

Le bonheur dans lequel je vis de Carlos Morales

Lupita. Laissez la terre trembler par Monica Wise Robles

(((((/ * ))))) (Échos du volcan) par Charles Fairbanks, Saúl Kak

À onze par Carolina Admirable García

Elles par Angélica Itzel Cano, Guillermo Gael Estrada

Tout ce qui est possible par María del Rosario Robles

Yolik (lentement) par Epifanía Martínez Rosete

L’école de tout le monde (Kalnemachtyloyan) par Iván Zamora Méndez

Lettre au terrain par Karla Hernández Díaz

Pulsos (récents documentaires mexicains)

Silence radio de Juliana Fanjul – Suisse, Mexique (2019)

Chèche lavi: à la recherche d’une vie de Sam Ellison – États-Unis, Mexique, Haïti (2019)

Retrait de Daniela Alatorre – México – (2019)

Tote_Grandpa de María Sojob – Mexique – (2019)

Wasteland par Everardo González – México – (2020)

Noir de Medhin Tewolde – Mexique – (2020)

Amérique par Erick Stoll, Chase Whiteside – États-Unis – (2018)

Ambulante au-delà (travaux réalisés par des étudiants)

À onze par Carolina Admirable García, Zahira Aldana Ramírez, Nancy Samara Guerrero Miranda, María Fernanda Islas Montero, Aldo Alejandro Ter-veen Calderón – México (2020)

Lettre au terrain de Karla Hernández Díaz, Itzel María Guzmán Torres, Vivian Leonor Santillán Franco, Alfonso Blanco Samperio, Gabriel Rodríguez Ángeles – Mexique (2020)

Elles par Angélica Itzel Cano López, Guillermo Gael Estrada Ortiz, César Arturo Govea Olvera, Vivian Leonor Santillán, Alejandra Pérez Valdez – México (2020)

L’école de tout le monde (Kalnemachtyloyan) par Iván Zamora Méndez, Alexia Stephania Chávez Bravo, Gustavo Jiménez García, José Antonio Rivera Contreras – Mexique (2020)

Tout ce qui est possible de María del Rosario Robles Martínez, Nancy Samara Guerrero Miranda, Itzel María Guzmán Torres, Aldo Alejandro Ter-veen Calderón, Alejandra Pérez Valdez – México (2020)

Yolik (lentement) de Epifanía Martínez Rosete, Zahira Aldana Ramírez, María Fernanda Islas Montero, Aldo Alejandro Ter-veen Calderón – Mexique (2020)

Intersections (productions étrangères)

DTir sur la mafia / Tir sur la mafia de Kim Longinotto – Irlande, États-Unis (2019)

Fiction privée par Andrés Di Tella – Argentine (2019)

À l’étranger / à l’étranger de Sung a-Yoon – Belgique (2019)

En attendant le carnaval / Estou me garde pour quand ou pour le carnaval de Marcelo Gomes – Brésil (2018)

Le haut patron de The Kingmaker par Lauren Greenfield – États-Unis (2019)

Baroque foncé de Evangelia Kranioti – France, Grèce (2018)

Résistances (problèmes de violence, d’injustice, d’impunité)

Pour Sama / Pour Sama de Waad al-Kateab, Edward Watts – Royaume-Uni, Syrie (2019)

Qu’est-il arrivé aux abeilles? d’Adriana Otero, Robin Canul – México (2019)

Faites-en la loi de Juan Solanas – France, Argentine, Uruguay (2019)

Parler des arbres / Parler des arbres de Suhaib Gasmelbari – France, Soudan, Allemagne, Qatar (2019)

Vivant par Ai Weiwei – Allemagne, Mexique (2019)

Birth Wars de Janet Jarman – Mexique (2019)

Sonidero (artistes et scène musicale)

Lèvre / Lèvre Tracey Moffatt, Gary Hillberg (1999)

Autre / Autre Tracey Moffatt, Gary Hillberg (2009)

Mère / Mère Tracey Moffatt, Gary Hillberg (2009)

Amour / Amour Tracey Moffatt, Gary Hillberg (2003)

Révolution / Révolution Tracey Moffatt, Gary Hillberg (2008)

Rétroviseur (fichier film)

Le rituel du home cinéma d’Archivo Memoria, Cineteca Nacional – México (1950-1976)

XV à Zaachila de Rigoberto Perezcano – México (2002)

Aucun Vietnamien ne m’a appelé noir / Aucun Vietnamien ne m’a jamais appelé Nigger de David Loeb Weiss – États-Unis (1968)

Mike Wallace est ici / Mike Wallace est ici par Avi Belkin – États-Unis (2018)

Ambulantito (garçons et filles)

Anina d’Alfredo Soderguit – Uruguay, Colombie (2013)

Courts métrages

Le raton laveur et la lumière | Raton laveur et la lumière | Hanna Kim | États-Unis | 2018

Poisson pêcheur | Baudroie | Julia Ocker | Allemagne | 2018

Petite étincelle | Petite Etincelle | Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville | France | 2019

Pajalores | Coucouleurs | Oana Lacroix | Suisse | 2018

Avec verve | Sandra Eber | Canada | 2012

Île | Île | Max Mörtl, Robert Löbel | Allemagne | 2017

Partout en même temps | Partout à la fois | Alan Berliner | États-Unis | 1985

Puissance | Puissance | Évier Dana | États-Unis | 2017

Le tigre sans rayures | Le tigre sans rayures | Raúl «Robin» Morales | France, Suisse | 2018

Union | Lien | Robert Löbel | Allemagne | 2017

Ma grand-mère | Giselle Pérez | Guatemala, Canada | 2018

Retourné | Retourné | Hend Esmat, Lamiaa Diab | Royaume-Uni | 2018

Il était une fois une maison | Une fois qu’il y avait une maison | Svetlana Andrianova | Russie | 2017

Zea | André Leduc, Jean-Jacques Leduc | Canada | 1981

Spelliasme | Ben Garfield | Cuba, Royaume-Uni | 2018

Le cerf-volant | Le cerf-volant | Martin Smatana | République tchèque, Slovaquie, Pologne | 2019

Le billet porte-bonheur | Le billet chanceux | Svetlana Andrianova | Russie | 2019

Mister Night prend un jour de congé | M. Night a un jour de congé | Ignas Meilūnas | Lituanie | 2016

Jésus du Mexique | Lina Lužytė | Allemagne | 2018

Maison douce maison | Le refuge de l’écureuil | Chaïtane Conversat | France, Suisse | 2018