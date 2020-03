Contagion Cast partage des messages d’intérêt public sur l’arrêt de la propagation du coronavirus

La date limite annonce que le casting du film de Steven Soderbergh 2011 Contagion a filmé des messages d’intérêt public sur la façon d’aider les gens à se protéger et à protéger leur communauté pendant l’ère des coronavirus. Soderbergh, les acteurs et scénariste Scott Z. Burns et Participant se sont associés avec des scientifiques de la Mailman School of Public Health de la Columbia University pour partager des informations factuelles sur COVID-19. Vous pouvez regarder les clips, mettant en vedette Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne et Jennifer Ehle, ci-dessous!

Le but des enregistrements est d’aider les gens à se protéger et à protéger leur communauté et à traverser tout cela en offrant des conseils et des informations sur l’arrêt de la propagation du coronavirus, la distanciation sociale, les vaccins et les conseils des experts.

«La pandémie de COVID-19 ne peut pas être terminée par uny personne seule, organisation ou pays » l’école Mailman dit sur son site Web. «Nous devons tous wtravailler ensemble et faire notre part en prenant les mesures de santé publique nécessaires, y compris la distanciation sociale et le lavage des mains. »

Le film Contagion s’articule autour d’une horrible pandémie et des tentatives des chercheurs médicaux et des responsables de la santé publique d’identifier et de contenir la maladie, la perte de l’ordre social lors d’une pandémie et l’introduction d’un vaccin pour enrayer sa propagation. Le film a rapporté 135,5 millions de dollars au box-office mondial.

Le thriller, actuellement disponible en streaming sur Hulu et Amazon Prime Video, a récemment gagné en popularité en raison de la pandémie réelle.

