Contagion est désormais le deuxième film le plus chaud de la bibliothèque Warner Bros grâce au coronavirus

Le coronavirus a un effet énorme sur l’industrie du divertissement. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la soudaine augmentation des ventes du film sur l’épidémie de 2011 Contagion de Steven Soderbergh et maintenant, Warner Bros. a annoncé qu’il deviendrait le deuxième film le plus chaud de leur bibliothèque.

À la fin de l’année dernière, la photo était le 270e titre le plus chaud de leur catalogue, mais maintenant, grâce au coronavirus, elle ne se trouve derrière les films Harry Potter que pour la popularité. Et si les choses continuent comme ça, cela risque de casser le numéro un.

Mais il y a un autre morceau de fiction avec une histoire prémonitoire qui voit aussi une résurgence ces derniers temps. Le roman de 1981 de Dean Koontz, The Eyes of Darkness, a atteint la troisième place du classement des livres les plus vendus sur Amazon au 1er mars. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il suit un virus connu sous le nom de «Wuhan-400», qui tire son nom d’une ville chinoise d’où le virus est originaire. Cela ressemble étrangement aux origines du virus actuel appelé COVID-19 et explique qu’un livre de près de 40 ans est soudainement devenu populaire.

Bien que le coronavirus stimule les ventes de médias avec une prémisse similaire, il affecte également les principaux blockbusters. Plus tôt ce mois-ci, Sony a décidé de débrancher la sortie de No Time to Die en avril. Le dernier film de James Bond pour interpréter Daniel Craig allait à l’origine relancer la saison des films d’été, mais il a maintenant été déplacé en novembre, où les précédents films Bond de Craig sont généralement sortis. Suite à cela, une pléthore d’autres sorties importantes ont été retardées ou complètement supprimées du calendrier, laissant le box-office assez nu pour les prochains mois.

C’est définitivement une période étrange pour Hollywood et le monde, mais si vous êtes d’humeur pour du contenu d’épidémie, consultez The Eyes of Darkness ou Contagion et n’oubliez pas, lavez-vous les mains et prenez les précautions nécessaires pour empêcher le coronavirus de se propager encore plus.

Source: The New York Times