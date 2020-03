‘Contagion’ et 4 autres films sur la pandémie virale disponibles en streaming

Des myriades de films d’apocalypse zombie à une collection de thrillers et de drames plus réalistes sur les épidémies, comme la grippe et les épidémies, les films pandémiques semblent devenir absolument viraux en ce qui concerne les services de streaming populaires comme Netflix et Hulu. Si vous cherchez le bon film d’horreur apocalyptique ou un thriller médical à découvrir, vous êtes au bon endroit.

Continuez votre lecture pour découvrir les films pandémiques les plus viraux et les plus populaires disponibles pour le streaming.

Matt Damon | Warner Bros.

Après sa sortie en salles en 2011, Contagion de Steven Soderbergh est redevenu viral. Le film est devenu particulièrement populaire sur les services de streaming, comme iTunes et Amazon Prime, depuis le début de l’épidémie de COVID-19.

Le film suit l’apparition et les conséquences d’un virus mortel à propagation rapide qui se rend de Hong Kong aux États-Unis lorsqu’une femme d’affaires itinérante infectée, interprétée par Gwyneth Paltrow, rentre chez elle. Son retour est le catalyseur de l’épidémie, qui continue de paralyser complètement le pays, infectant des millions de personnes. Alors que les Centers for Disease Control and Prevention se précipitent pour trouver un remède, la peur et l’hystérie de masse commencent à se propager dans le monde entier.

Le film présente un casting d’ensemble composé de stars, mettant en vedette Laurence Fishburne, Kate Winslet et Jennifer Ehle en tant que scientifiques travaillant avec diligence pour sauver l’humanité d’une pandémie meurtrière, tandis que Jude Law joue un théoricien du complot et un blogueur travaillant à retourner les gens contre le gouvernement.

Contagion est disponible en streaming sur Hulu. Le film est également disponible à la location sur Amazon Prime et iTunes, où il figure actuellement parmi les films les plus populaires de la plateforme.

Basé sur le roman du même nom de Richard Matheson de 1954, I Am Legend est la troisième adaptation du long métrage du roman et a reçu des éloges de la plupart des critiques.

L’histoire se déroule à New York où des scientifiques ont créé un virus destiné à guérir le cancer. Au lieu de guérir, le virus anéantit complètement l’humanité, à l’exception de quelques survivants qui ont été transformés en vicieux mutants nocturnes. Will Smith joue le rôle d’un virologue de l’armée américaine, Robert Neville, qui est devenu le dernier homme sur Terre en raison de son immunité au virus. Dans un monde sans personnes, Neville se bat pour rester sain d’esprit tout en essayant de guérir le virus avec son sang. Pendant ce temps, Neville et son chien Sam sont obligés de se défendre contre une armée de mutants à la recherche de sang.

I Am Legend est disponible en streaming sur fuboTV et disponible à la location sur Amazon Prime.

Basé sur le roman du même nom de Max Brooks en 2006, la Seconde Guerre mondiale tourne autour d’un ancien enquêteur des Nations Unies nommé Gerry Lane, joué par Brad Pitt, qui mène une vie idyllique avec sa femme et ses filles quand elles sont soudainement jetées dans des situations graves. péril pendant un embouteillage apparemment normal. Tout d’un coup, une pandémie a frappé la nation, transformant des personnes normales et en bonne santé en créatures sauvages et violentes avec une bouchée d’une personne infectée.

Comme le virus menace de détruire l’humanité à l’échelle mondiale, il appartient à Gerry et à un groupe de scientifiques et de responsables gouvernementaux survivants de découvrir la source de la pandémie et de stopper sa propagation avant que l’humanité ne soit littéralement consommée par une apocalypse zombie.

World War Z est disponible en streaming sur Hulu et disponible à la location sur Amazon Prime.

Que se passe-t-il lorsqu’un avion militaire s’écrase et empoisonne l’approvisionnement en eau d’une petite ville avec sa cargaison? Le film d’horreur de science-fiction de 2010 de Breck Eisner, un remake du film de George Romero de 1973, The Crazies a la réponse… et ce n’est pas joli.

Timothy Olyphant incarne David, le shérif d’une petite ville de l’Iowa. Après qu’une toxine dans l’approvisionnement en eau de la ville ait commencé à transformer les citoyens de la ville en tueurs violents et sans pitié, les citoyens survivants sont contraints à la quarantaine par les militaires. Les autorités ont piégé des gens dans la ville sans aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Dans une tentative désespérée de survie, David et sa femme enceinte, Judy, jouée par Radha Mitchell, se joignent aux autres survivants de la ville pour survivre et trouver un moyen de dépasser les militaires pour s’échapper ou mourir en essayant.

The Crazies est disponible en streaming sur Tubi et disponible à la location sur Amazon Prime.

En tant que l’un des films pandémiques les plus emblématiques d’Hollywood, Outbreak a récemment célébré son 25e anniversaire d’effrayer les gens loin des primates et des pandémies.

Réalisé par Wolfgang Peterson et basé sur le livre de Richard Preston The Hot Zone, Outbreak tourne autour de l’épidémie d’un virus fictif et de sa propagation de l’Afrique vers une petite ville de Californie. L’épidémie commence lorsqu’un singe capucin à tête blanche qui est un hôte du virus est introduit en contrebande dans le pays pour être vendu sur le marché noir. Au lieu de cela, le singe infecte toutes les personnes avec lesquelles il entre en contact et est finalement relâché dans les bois où il peut propager la maladie. Alors que l’épidémie se propage dans la ville, un virologue de l’armée, joué par Dustin Hoffman, est amené pour aider à établir un certain contrôle de la propagation de la maladie afin de prévenir une pandémie totale. Dans l’intervalle, les militaires prennent des mesures drastiques pour contenir la propagation du virus, notamment en mettant la ville en quarantaine.

L’épidémie est une exploration terrifiante de la mesure dans laquelle les autorités pourraient être prêtes à aller pour prévenir une pandémie mondiale. Le film est disponible en streaming sur Netflix et disponible à la location sur Amazon Prime.

Lire la suite: Under Quarantine: 4 des films les plus réalistes sur les pandémies