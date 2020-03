Content! La saison 2 arrive sur Netflix le 27 mars

Content! est de retour pour sa deuxième et dernière saison sur Syfy. Les Netflixers du monde entier pourront également regarder Happy! saison 2 mais diffère selon l’endroit où vous vivez. Voici une ventilation de la saison 2 de Happy! à diffuser sur votre région Netflix en 2020.

La série Syfy a été un succès surprise de 2017 et 2018. La série met en vedette Christopher Meloni incarnant un ex-détective cynique qui n’est pas devenu un tueur à gages. Content! est classé comme un original Netflix partout en dehors des États-Unis, bien que Netflix n’ait aucune implication dans la production.

La première saison a vu de grandes stars invitées telles que Jerry Springer et Billy West. Pour la saison 2, Christopher Fitzgerald est passé d’un personnage récurrent à un habitué. Nous savons également qu’Ann-Margret a été choisie pour la deuxième saison.

La saison 2 a commencé à être diffusée sur Syfy aux États-Unis le 27 mars et s’est terminée fin mai 2019. Malheureusement, malgré les critiques positives des critiques et des téléspectateurs, elle n’a malheureusement pas été renouvelée pour une troisième saison de Syfy.

Voyons maintenant quand la saison 2 de Happy! sera sur Netflix dans chaque région respective.

Quand sera heureux! La saison 2 sur Netflix, où est-ce un original?

Content! est disponible dans de nombreuses régions en tant qu’original Netflix. Ces régions comprennent le Royaume-Uni et l’Australie.

Maintenant que la série a commencé à diffuser la saison 2, nous pouvons maintenant confortablement dire qu’elle ne viendra pas sur Netflix chaque semaine. Au lieu de cela, nous devrons attendre la sortie de tous les épisodes avant la sortie de Netflix.

La date de sortie pour le Royaume-Uni a maintenant été confirmée pour le 5 juin 2019.

Quand sera heureux! La saison 2 sur Netflix aux États-Unis?

Content! n’est pas un original Netflix aux États-Unis. Cela signifie que vous devrez attendre beaucoup plus longtemps que la plupart des autres régions que nous avons répertoriées ci-dessus.

Nous nous attendions à l’origine à la saison 2 de Happy! être sur Netflix d’ici la fin de 2019, mais malheureusement, cela ne s’est pas produit.

À la mi-mars 2020, cependant, nous avons découvert que la saison 2 de Happy! arriverait sur Netflix aux États-Unis le 27 mars 2020.

Avez-vous hâte de voir Happy! saison 2 sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires et assurez-vous de garder cette page en signet, car nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous en entendons plus.