Contenu HBO gratuit mis à disposition – / Film

HBO veut que vous restiez à la maison pendant le coronavirus, et pour mieux vous encourager à le faire, ils offrent tout un tas de choses gratuitement. Neuf séries originales complètes, 10 documentaires et docuseries et 20 films théâtraux Warner Bros. seront tous disponibles en streaming gratuit sur HBO – comme dans, vous n’avez pas besoin d’un abonnement HBO pour les regarder. De plus: Amazon rompt avec la tradition et rend possible les achats intégrés, y compris la location et l’achat de films et d’émissions de télévision.

Hé, avez-vous toujours voulu rattraper son retard sur les originaux HBO, mais vous ne voulez pas vous inscrire à un abonnement HBO? Eh bien, votre temps est maintenant. À partir de ce vendredi 3 avril, HBO lance quelque chose qu’ils appellent #StayHomeBoxOffice, ce qui rendra une pléthore de contenus disponibles gratuitement – aucun abonnement HBO requis. Voici ce que vous obtenez:

9 Série complète

Ballers (5 saisons)

Barry (2 saisons)

Silicon Valley (6 saisons)

Six pieds sous terre (5 saisons)

Les Sopranos (7 saisons)

Succession (2 saisons)

True Blood (7 saisons

Veep (7 saisons)

The Wire (5 saisons)

10 Docu-séries et documentaires

L’Apollon

L’affaire contre Adnan Syed

Elvis Presley: le chercheur

Je t’aime, meurs maintenant: le Commonwealth c. Michelle Carter

L’inventeur: à la recherche de sang dans la Silicon Valley

Jane Fonda en cinq actes

McMillion $

True Justice: la lutte de Bryan Stevenson pour l’égalité

United Skates

Nous sommes le rêve: les enfants du MLK Oakland Oratorical Fest

20 pièces de théâtre Warner Bros.

Arthur

Arthur 2: Sur les rochers

Aveuglé par la lumière

Les ponts de Madison County

Fou, stupide, amour

Empire du Soleil

Oubliez Paris

Pieds heureux deux

N’est-ce pas romantique?

Le film Lego 2: la deuxième partie

Spécial Minuit

Mon chien passe

Nancy Drew et l’escalier caché

La poêle

Détective Pokémon Pikachu

Chaperon Rouge

Smallfoot

Cigognes

Sucker Punch

Inconnue

La programmation sera disponible en streaming sans abonnement à partir de vendredi en téléchargeant les applications HBO NOW ou HBO GO ou en visitant HBONOW.com ou HBOGO.com. Le contenu sera également mis à disposition gratuitement via les plateformes des partenaires de distribution participants dans les prochains jours.

Pendant ce temps, dans les nouvelles qui n’impliquent pas de trucs gratuits, mais qui sont toujours plutôt cool, Amazon change les choses concernant leurs achats dans l’application. Dans l’ancien temps, pré-coronavirus, Amazon ne permettait pas aux utilisateurs de louer ou d’acheter du contenu sur l’application Prime Video. Au lieu de cela, vous deviez utiliser un navigateur Web. Maintenant, Amazon a inversé le cours et autorise les achats intégrés dans les produits Apple. Avant, Amazon était contre cela car il fallait payer des frais à Apple. Mais Apple a mis en place un programme pour le moment:

Apple dit qu’il a eu un programme «établi» pour les abonnements aux applications vidéo «premium», y compris maintenant Amazon Prime, pour leur permettre d’utiliser leurs propres méthodes de paiement au lieu d’acheter dans l’application, ce qui donne à Apple une réduction de 30%. Ce programme est déjà utilisé avec Altice One et Canal +

– Mark Gurman (@markgurman) 1 avril 2020

On ne sait pas combien de temps cela sera en place, mais vous devriez probablement en profiter maintenant.

