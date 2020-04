Contingences liées à l’ozone évitées malgré la quarantaine

Mexique.- La Commission environnementale de Megalopolis (CAMe) souligne que les températures élevées au-dessus de la moyenne dans le sud et l’est de la mégalopole favoriseront la formation d’ozone, de sorte qu’il alerte sur les éventuelles éventualités environnementales.

Pour cette situation, il recommande de prendre en compte les mesures de prévention et de soins de santé et de réduire les émissions de composés organiques volatils et d’autres précurseurs de l’ozone.

La CAMe suggère que les habitants de la vallée du Mexique contribuent avec des actions pour réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) les précurseurs de l’ozone, comme le ravitaillement en carburant à partir de 18 h, et la demande de ne plus faire le plein de carburant après le déverrouillage du pistolet de remplissage pour éviter les déversements et les émissions.

Aussi, évitez de peindre la maison et la forge cette saison; examiner et, le cas échéant, réparer les fuites de gaz pour réduire les émissions; N’utilisez pas de nettoyants et d’arômes domestiques ni de produits aérosols contenant des niveaux élevés de substances volatiles.

De plus, réduisez le temps de bain à un maximum de cinq minutes, afin de minimiser les émissions provenant de la combustion du carburant et, si possible, changez la douche pour économiser l’eau, et enfin faites cuire les aliments en couvrant les casseroles , pour économiser du gaz et du temps lors de la cuisson.

Pour la population la plus sensible à une forte pollution par l’ozone, la Commission demande de ne pas pratiquer d’activités de plein air entre 13h00 et 19h00, lorsque les niveaux sont élevés dans la zone où elle se trouve, et les porter à l’intérieur, le matin ou le soir.

En cas d’inconfort dans les yeux, la gorge ou le nez, essayez de rester à l’intérieur; Si l’inconfort persiste ou rend difficile l’exécution des activités, consultez un médecin.

Incluez les fruits et légumes dans l’alimentation, car ils contiennent des antioxydants qui peuvent aider à améliorer les défenses et à prévenir les effets contre la contamination.

Restez informé des recommandations de l’Indice AIR et SANTÉ dans la mairie ou la commune où vous vous trouvez, via l’application cellulaire “Air” ou sur les pages des systèmes de surveillance des régions de Valle de México et Valle de Toluca, en plus du Système national d’information sur la qualité de l’air de l’Institut national d’écologie et de changement climatique.

Il signale également qu’en raison de la saison sèche, les niveaux de particules en suspension sont élevés, qu’en présence éventuelle de fumée de feux de forêt et de brûlures agricoles, dans des conditions de dispersion défavorables, peut provoquer des épisodes de très fortes concentrations.

