Contre l’isolement, le théâtre musical sur YouTube

Vendredi 3 avril 2020

Londres Les amateurs de théâtre musical contraints de rester à la maison à cause de la nouvelle pandémie de coronavirus pourront profiter gratuitement de certaines des émissions les plus populaires d’Andrew Lloyd Webber sur YouTube.

La série, intitulée The Shows Must Go On! (Les spectacles doivent continuer!) Commence aujourd’hui avec une version filmée en 2000 de Joseph de Lloyd Weber et du Amazing Technicolor Dreamcoat, avec Donny Osmond et Joan Collins. Il sera disponible pendant 48 heures à partir de six heures de l’après-midi.

Le prochain spectacle, le 10 avril, sera un enregistrement 2012 du classique rock Jesus Christ Superstar, interprété par Ben Forster, Tim Minchin et Melanie C des Spice Girls.

Bien que les spectacles soient gratuits, les gens seront encouragés à faire un don à divers organismes de bienfaisance qui seront répertoriés dans chaque vidéo.

Des clips de performances et des séquences en coulisses seront également téléchargés régulièrement sur https://www.youtube.com/theshowsmustgoon.

