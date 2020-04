Contribuer à grandir ensemble – Siete24

Aujourd’hui, nous nous isolons,

Alors que quand on se retrouve …

… Personne ne manque.

Tout a été trop rapide depuis que le premier cas de transmission du virus Covid-19 dans notre pays a été reconnu le 27 février. Le 16 mars, une note de López Dóriga annonçait le premier décès, que quelques heures plus tard, il a été refusé.

Les réseaux l’ont en plaisantant considéré comme le premier ressuscité. Au cours de ces premiers jours, l’atmosphère était très détendue dans la société malgré les nouvelles en ligne rapportant la gravité des infections dans d’autres parties du monde.

En fait l’Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie 11 mars. La maladie s’est propagée dans plus de 100 pays.

Il nous a fallu 21 jours pour atteindre les 100 premiers cas confirmés, ce qui s’est produit le 18 mars, et le même jour, le ministère de la Santé a signalé le premier décès. Nous savions alors que la maladie était quelque chose de grave, que ce n’était pas un jeu.

En environ un mois, un nouveau lexique est apparu dans notre vocabulaire, coronavirus, pandémie, cas confirmés, cas suspects, contingence sanitaire, infections importées, infections communautaires, scénario 1, distance susana, étiquette de salutation, courbe de croissance, aplatissement du courbe, urgence sanitaire, scénario 2, covid19. Et donc de nulle part, les réseaux étaient saturés des “épidémiologistes” qui donnent des avis sans rime ni raison, sans aucun fondement. Les catastrophistes sont les plus délicats.

La question a également été le théâtre d’une bataille politique impitoyable. D’une part, le gouvernement de la République a intégré une équipe d’experts pour diagnostiquer et concevoir une stratégie qui cherche à minimiser le nombre de personnes infectées et, par conséquent, un minimum de décès, à travers une série de mesures visant à Contenez les contagions et répartissez-les dans la chronologie pour qu’elles soient correctement traitées sans que le système de santé ne s’effondre.

Dans un paragraphe, que la crise ne devient pas incontrôlable. Dans un pays de 130 millions d’habitants, avec une mixité sociale, politique, économique, culturel que nous avons, la question est un défi majeur.

Presque depuis le début, des personnalités éminentes et d’autres moins de “l’opposition moralement vaincue” se sont donné, un jour et l’autre aussi, la tâche de mettre en œuvre une stratégie de zapa. Inventer des nouvelles, disqualifier les actions du gouvernement, exiger des mesures sans aucun soutien.

Ils ne sont pas animés d’un sentiment de solidarité et d’un sentiment d’unité face à la crise. Ils ont parié de façon irresponsable sur le déraillement du gouvernement. Au mieux, ils sont méchants, en fait, ils ne sont pas nés.

Le 23 mars marque un tournant. Le gouvernement a annoncé le début de la Journée nationale de la distancia de Sana, qui durerait quatre semaines et contiendrait des mesures plus drastiques pour maîtriser l’épidémie. De cette façon, nous entrons dans le scénario 2. La semaine dernière, les chiffres ont considérablement augmenté. Nous avons déjà franchi la ligne des mille cas confirmés avec 1 094 au 30 mars, 28 décès et 5 635 cas suspects.

Dans ce cadre, le Conseil général de la santé a déclaré une urgence sanitaire due à une force majeure, à l’épidémie de maladie générée par le virus du SRAS-CoV2 (COVID-19). Avec cette déclaration en vigueur du 30 mars au 30 avril, elle cherche à contenir la croissance des infections des citoyens qui consentent volontairement et RESTEZ A DOMICILE.

L’hypothèse est qu’à mesure que les personnes deviennent confinées, la vitesse de propagation tendra à se stabiliser et à diminuer, ce qui permettra aux services de santé de prendre soin des patients.

Et c’est là que nous sommes tous jugés. Sans aucun doute, dans une société avec des niveaux de pauvreté comme le nôtre, demander aux gens qui vivent quotidiennement, de rester chez eux, de ne pas sortir, de ne pas chercher de vie, implique un sacrifice très dur, je dirais héroïque. Les gouvernements doivent annoncer des mesures de soutien pour l’instant, pour le moment présent. Le gouvernement fédéral a annoncé que des dépôts seront avancés aux personnes qui reçoivent une pension, en particulier les personnes âgées.

Le gouvernement de Puebla publie un décret pour distribuer gratuitement et universellement des milliers d’épicerie à la population économiquement la plus faible. C’est une action que d’autres gouvernements peuvent reproduire.

Si les gens rentrent chez eux, ce doit être par leur volonté, sans contrainte, encore moins sans mesures répressives. Ce n’est pas un état de siège, et les libertés démocratiques ne sont pas non plus annulées. Par conséquent, nous devons faire un grand acte de solidarité sociale. Comme ce que nous avons fait dans d’autres malheurs. Que ceux qui ont plus aident ceux qui en ont moins. Faisons un geste d’humanité et multiplions-le par milliers.

Le plus difficile arrive. Les jours de Pâques approchent et nous savons déjà ce que cela signifie pour la mobilité des personnes. Désormais, nous devons diffuser des messages pour que les gens ne sortent pas. Ce n’est pas seulement rester à la maison, c’est aussi rester dans votre ville. Ce sont les zones métropolitaines, comme Mexico, Guadalajara, Monterrey et Puebla, qui concentrent le plus grand nombre de cas infectés. S’installer dans d’autres endroits de la république élargit l’espace de contagion.

C’est un acte contre nous-mêmes. C’est pourquoi il est nécessaire d’expliquer à fond que la meilleure chose est de rester à la maison, que c’est temporaire et que c’est la seule façon dont nous devons vaincre la maladie. Et quand ça arrive, parce que ça va arriverNous sortirons tous pour nous embrasser, pour chanter, pour rire, pour danser, pour célébrer la vie. Pour dire merci.

AGUSTIN GUERRERO CASTILLO