“Control” remporte quatre prix DICE et rate le match de l’année

Rappelez-vous comment Contrôle et Échouement de la mort allaient-ils de pair avec leur nombre de nominations pour les 23e prix annuels DICE, y compris le jeu convoité de l’année? Il s’avère que personne ne l’a accroché. Au lieu de cela, cet honneur est allé à… Jeu d’oie sans titre?

Oui, la chérie indépendante de House House a battu Death Stranding, Control, Disco Elysium et Outer Wilds pour le gagner. Le kicker? L’oie elle-même a battu Cliff Unger et Sam Porter Bridges de Death Stranding, Jesse Faden de Control et Greeze de Jedi: Ordre déchu pour remporter également le prix de la meilleure réalisation du personnage!

Cela dit, Control a remporté quatre prix en remportant le prix du jeu d’action de l’année et des prix pour réalisation exceptionnelle en direction artistique, direction de jeu et composition musicale. Pendant ce temps, Échouement de la mort a remporté deux prix, remportant une réalisation exceptionnelle en conception audio et une réalisation technique exceptionnelle. Disco Elysium a remporté le prix Outstanding Achievement in Story, tandis que le prix Outstanding Achievement in Animation a été attribué à Luigi’s Mansion 3. Jeu de combat de l’année est allé à Mortal Kombat 11, et Les mondes extérieurs gagné RPG de l’année.

Pour voir la liste complète des gagnants (et des nominés), vous pouvez vous rendre sur le site Web de l’Académie des arts et des sciences interactifs.