Contrôle commercial pour la confiance

Plusieurs fois, j’ai lu quelque part là-bas certains qui disent: «Je facture pour ce que je sais, pas pour ce que je fais», et cette déclaration m’a toujours semblé fausse parce que j’ai toujours pensé que «peu importe ce que vous savez, mais combien vous faites avec ce que vous savez. ”

Il y a quelques années, à la suite d’une réunion de travail avec un client au cours de laquelle nous avons présenté un rapport avec de nombreuses activités réalisées mais avec peu de valeur réelle, j’ai commencé à penser à ces phrases et j’ai conclu que «peu importe ce que Vous faites tellement, mais combien vous réalisez avec ce que vous faites “, ce qui m’a ramené à la première phrase et il me semblait que la bonne chose serait alors de dire:” Je facture ce que j’obtiens, en fonction de ce que je sais et de ce que je Oui. “

Dans la situation que nous vivons, où la grande majorité des entreprises continuent de travailler à distance, cette phrase prend beaucoup plus de pertinence, en particulier pour les patrons et les dirigeants qui aiment prendre soin de ce qui est fait et non de ce qui est réalisé.

Les entreprises dont les dirigeants ou les patrons ont développé une culture organisationnelle axée sur la supervision et le suivi des travailleurs pour s’assurer qu’ils travaillent et ne font pas autre chose au-delà de leur responsabilité. Entreprises dans lesquelles les heures d’enregistrement et de départ et même l’heure des repas ont été vérifiées.

Les entreprises où l’accès du personnel à Internet était limité par crainte de perdre du temps à parcourir des sites qui n’avaient rien à voir avec leur travail ou à interdire l’accès à des sites bancaires ou à des comptes de messagerie personnels. Les entreprises où les gens qui rentraient tard étaient appréciées et celles qui rentraient tôt étaient critiquées.

Aujourd’hui, nous avons réalisé qu’il fallait changer le contrôle de la confiance, que les indicateurs avec lesquels certains pensaient mesurer le niveau de productivité des gens, ne pouvaient plus être l’heure d’arrivée et l’heure de départ.

Les dirigeants qui ont surveillé et mesuré combien de fois les gens se rendaient aux toilettes ou combien de temps il fallait pour se rendre à leur place après une réunion de travail, ou qui ont mesuré combien de temps il leur fallait pour répondre à un e-mail ou à un SMS, ou Ils ont mesuré le nombre d’appels par jour, le nombre de clients visités par un fournisseur au cours d’une journée ou le nombre de fichiers examinés par une personne au cours d’une journée.

Tous ces comportements partent du principe de penser que les gens ne travaillent pas seuls et qu’il est donc nécessaire de les contraindre et de les superviser à travailler, de supposer que “les gens sont paresseux et irresponsables par nature”, c’est-à-dire qu’ils partent de la méfiance .

Aujourd’hui, dans les circonstances actuelles, ces dirigeants n’ont d’autre choix que d’apprendre à faire confiance et à baser leur leadership sur la prémisse que les gens sont capables de travailler seuls et qu’ils feront leur part pour atteindre les résultats. . Par conséquent, leur rôle passera de la surveillance de «ce qu’ils font» à la promotion de «ce qu’ils réalisent».

Les instructions des patrons ne devraient pas être axées sur le fait de dire aux gens ce qu’il faut faire, mais sur leur dire ce qu’il faut réaliser et de croire qu’ils le feront. Les indicateurs de performance ne devraient pas être axés sur le nombre d’heures travaillées, mais sur ce que vous avez accompli avec le travail que vous avez fait.

Les gestionnaires doivent s’assurer que leur équipe est claire sur le résultat attendu et doit fixer des objectifs.Si les objectifs sont atteints, peu importe l’heure à laquelle il a commencé à travailler et combien d’heures il est allé aux toilettes, ou s’il a utilisé une partie des heures de travail pour faire un paiement en attente ou pour aider votre enfant à faire ses devoirs.

Chaque personne doit trouver dans son style et ses préférences le moyen d’être plus productif.

Certains travaillent mieux tôt et préfèrent même se lever tôt le matin pour travailler parce qu’ils sont plus productifs, d’autres préfèrent travailler la nuit après avoir terminé les travaux ménagers et avec plus de tranquillité s’asseoir pour terminer les travaux en attente.

Certains se sentent mieux à travailler avec la musique, d’autres dans un environnement complètement silencieux, certains préfèrent travailler après l’exercice, d’autres préfèrent faire de l’exercice en fin de journée, bref, chaque routine est différente et les patrons ne peuvent plus, ni ne devraient le vouloir. contrôler tout ce que vos employés font, comment ils le font, à quelle heure ils le font, avec qui ils le font et avec quoi ils le font, en particulier lorsque le modèle de travail à distance les empêche de surveiller chaque personne.

De même, chaque collaborateur qui travaille à domicile doit démontrer son engagement et sa responsabilité à correspondre à la confiance que l’organisation lui accorde, et reconnaître s’il doit solliciter l’aide de son organisation pour développer ou renforcer les compétences pour y parvenir. Les gens doivent apprendre à s’autogérer, à mieux organiser leur temps, à être disciplinés et à équilibrer leurs activités pour être efficaces et productifs.

N’oubliez pas que pour accomplir plus, vous devez non seulement faire, mais vous devez savoir comment le faire.

Suggestions et commentaires sur Twitter: @gemedinaro

