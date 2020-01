Contrôle des rumeurs: Konami travaille sur deux jeux ‘Silent Hill’?

Cette rumeur pourrait être trop belle pour être vraie pour beaucoup de ceux qui aspirent au retour de Silent Hill cela n’implique pas Pachinko. Mais comme toujours, préparez votre salière.

Selon l’utilisateur de Twitter AestheticGamer, qui était connu dans le passé pour des fuites précises concernant les informations sur Capcom, il est dit que Konami pourrait ne pas avoir un mais deux titres Silent Hill en préparation. Non seulement cela, mais ils suggèrent également qu’une de ces propriétés pourrait être révélée cette année. Konami a apparemment écouté des pitchs de divers développeurs, avec un pitch impliquant un redémarrage en douceur de la série, et un autre étant plus un jeu épisodique semblable à The Walking Dead de Telltale.

Aucun mot si certains de ces développeurs étaient les restes de Team Silent, qui avait travaillé sur les jeux originaux avant la sortie de Silent Hill: Origins.

Dans d’autres nouvelles pendant que je laisse tomber ce truc, et je pense que je peux en parler, je mentionnerai qu’il y a quelques nouveaux jeux Silent Hill en cours. Il y a environ deux ans, Konami a contacté divers développeurs pour proposer des idées pour deux jeux Silent Hill, l’un un redémarrage en douceur du

Encore une fois, bien qu’il ne s’agisse essentiellement que d’un gars sur Twitter connu pour avoir divulgué des informations correctes dans le passé, les fans de Silent Hill sont privés d’un jeu approprié depuis le mauvais sort de Hideo Kojima P.T. et Silent Hills, qui a finalement été annulée. Le dernier jeu sorti dans la franchise était 2012 Silent Hill: Book of Memories pour la PlayStation Vita, qui était loin de ce que les fans voulaient, pour dire le moins.

Doigts croisés.