Contrôle des rumeurs: Venin et Carnage apparaîtront dans la suite “ Marvel’s Spider-Man ” d’Insomniac?

C’est à peu près une évidence de dire que Insomniac Games » Marvel’s Spider-Man était probablement le meilleur jeu de super-héros depuis Batman: Arkham Asylum. Et c’est aussi une donnée que la demande d’une suite est là aussi. Et, selon un utilisateur de Reddit (prenez votre salière), la suite n’est pas seulement en route, mais le jeu amènera Venom et Carnage pour la balade.

Gardez à l’esprit que les affirmations d’Utopianthrowaway90 n’ont pas été étayées. Soi-disant, l’utilisateur a reçu ces informations de son «contact» qui connaît bien le développement de la suite. Aussi, spoilers pour ceux qui n’ont pas joué le jeu.

Indépendamment de la véracité, l’utilisateur affirme qu’une suite de Spider-Man de Marvel sera lancée fin 2021 sur PlayStation 5, avec des personnages comme Venom (qui sera Harry Osbourne, pas Eddie Brock), Carnage et Mysterio faisant des apparitions. La fuite décrit également d’autres détails, alléguant que le suivi d’Insomniac aura lieu pendant l’hiver, cinq à six mois après les événements du premier match.

De plus, comme le premier opus, la nouvelle entrée sera une affaire solo, sans composants multijoueurs. Le jeu sera élargi pour inclure Queens et Brooklyn cette fois. Pour accommoder ces zones, Insomniac met en œuvre une nouvelle mécanique de balancement pour une «traversée de bâtiment basse». Miles Morales sera de nouveau un personnage jouable pour certaines sections. Cependant, Insomniac continue de jouer avec l’idée de laisser les joueurs se déplacer librement comme lui. Et semblable à un mécanicien Arkham Knight, les joueurs pourront basculer entre Peter et Miles.

Encore une fois, rien de tout cela n’a été vérifié (évidemment), et il n’a pas été question d’une suite. Mais, vu que Spider-Man de Marvel est devenu le jeu de super-héros le plus vendu de tous les temps (dépassant la série Arkham), il est une sorte de logique de le suivre d’une manière ou d’une autre.