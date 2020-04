Contrôlez votre diabète! Connaissez les aliments les plus sains pour réguler votre glycémie

Oubliez une glycémie élevée pour toujours, avec cette alimentation saine, vous verrez comment votre corps vous remerciera.

02 avril 20201: 30 AM

Poisson

Les poissons comme le saumon, les sardines, les anchois, le hareng et le maquereau sont une source importante d’acides gras, leur consommation apportera de grands bienfaits au cœur. Cet aliment contient également des protéines de haute qualité, essentielles pour votre corps.

Régulez votre glycémie avec ces délicieux aliments

Légumes verts

Ce type de légumes vous nourrira suffisamment, il convient également de noter qu’ils sont faibles en calories. Comme ses glucides qui sont très faibles, ce qui contribue à augmenter la glycémie.

Ces aliments sont une source importante d’antioxydants zéaxanthine et lutéine, des éléments qui amélioreront votre vue et la protégeront de la dégénérescence maculaire et des cataractes, maladies courantes résultant du diabète.

Oeufs

Vous serez surpris des bienfaits que les œufs apportent à notre corps! Lorsque nous consommons des œufs, l’inflammation diminue, la sensibilité à l’insuline progresse, les niveaux de bon cholestérol augmentent, et enfin et surtout, la taille du mauvais cholestérol change.

Il est préférable de consommer des œufs entiers ou cuits. Rassurez-vous!

