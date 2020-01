Contrôlez-vous! Karol G pousse Anuel AA à la libérer lors d’un concert

Karol G et Anuel AA deviennent toujours incontrôlables lors des concerts qu’ils chantent ensemble. Cette fois, Karol G a dû pousser son petit ami à la libérer. Il t’aime tellement!

30 janvier 2020

Après avoir chanté ensemble le piège “Guilty”, ce beau couple a décidé de s’embrasser devant le public, mais Anuel AA il s’est excité …

Ensuite, la belle Colombienne a dû le pousser, avec amour bien sûr, à la libérer, au milieu des acclamations de ses fans, qui bien sûr en demandaient plus.

Et c’est à chaque fois Anuel AA et Karol G Ils sont montés sur une scène, les étincelles d’amour flottent partout et ne tardent pas à se rassembler. Amour pur!

Cette année, les cloches de mariage arrivent, ce que nous ne savons pas exactement, c’est quand. Nous avons hâte de voir cette robe de mariée de Karol G!

