Controverse entre amis: problèmes de diversité – Entretien avec David Schwimmer

Alors que de nouveaux publics continuent de découvrir Friends via diverses plates-formes de streaming, la comédie désormais classique reste l’une des émissions les plus populaires à la télévision. Ces dernières années, cependant, de nombreuses critiques ont été écrites en ligne sur le traitement par la sitcom de divers problèmes sociaux – de son manque de diversité à ses blagues obsolètes sur la sexualité – et sur la façon dont elle ne respecte pas nos normes sociales en 2020.

La star des amis David Schwimmer répond à ces préoccupations dans une nouvelle interview avec The Guardian. “Je m’en fiche”, dit-il. «Cette émission était révolutionnaire en son temps pour la façon dont elle traitait le sexe avec désinvolture, le sexe protégé, le mariage gay et les relations. Le pilote de l’émission était la femme de mon personnage l’a quitté pour une femme et il y avait un mariage gay, de mon ex et de sa femme, auquel j’ai assisté. “

Schwimmer estime qu ‘«une grande partie du problème aujourd’hui dans tant de domaines est que si peu est pris en contexte. Il faut le regarder du point de vue de ce que la série essayait de faire à l’époque. Je suis la première personne à dire que quelque chose était peut-être inapproprié ou insensible, mais j’ai l’impression que mon baromètre était assez bon à l’époque. J’étais déjà très sensible aux questions sociales et aux questions d’égalité. »

«Il devrait peut-être y avoir des amis noirs ou des amis asiatiques», dit-il. “Mais j’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross [color]. L’une des premières petites amies que j’ai eues dans l’émission était une femme américaine d’origine asiatique, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines. Ce fut une poussée très consciente de ma part. “

(L’ironie du commentaire de Schwimmer «All-Black Friends», bien sûr, est que Friends est largement considéré comme «inspiré» par Living Single de Queen Latifah, une comédie entièrement noire sortie un an plus tôt.)

“Il est également intéressant de voir comment la série a géré le judaïsme des personnages”, ajoute Schwimmer. “Je ne pense pas que ce soit bouleversant ou révolutionnaire du tout, mais pour ma part, j’étais content que nous ayons eu au moins un épisode où il ne s’agissait pas seulement de Noël. C’était aussi Hanoukka et, même si je jouais du tatou de Hanoukka… j’étais heureux que nous ayons au moins reconnu les différences d’observation religieuse. »

