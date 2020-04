Conway dit que le projet solo de Shady Records sera “le summum du rap en 2020”

Conway a discuté de son projet solo à venir avec Shady Records, disant qu’il englobe la “douleur” et “l’émotion brute” de sa vie.



Après que Conway The Machine ait sorti ses trois prochains albums, le rappeur new-yorkais s’éloigne du micro. Il a fait cette annonce la semaine dernière avec une brève déclaration sur Twitter. “Après FKTG, GDMM et EIF4, Conway sort”, écrit-il. Il y a quelques semaines à peine, nous avons reçu Conway et LULU EP de The Alchemist, une offre de sept pistes que les têtes de hip-hop ne peuvent pas arrêter de diffuser. Ensuite, Conway a déclaré aux téléspectateurs d’Instagram Live qu’il avait de la nouvelle musique avec Hit-Boy, bien qu’il n’ait pas partagé quand nous pouvons nous attendre à ce que cela atteigne nos oreilles.

Lundi (13 avril), Conway et The Alchemist se sont assis avec Genius pour une entrevue de distanciation sociale. Les deux artistes ont discuté de leur collaboration et de ce que c’était que de travailler ensemble. Conway a récemment taquiné qu’il sortait un album solo sur Shady Records, et on lui a demandé ce que les fans pouvaient attendre du projet.

“Ce sh * t va être probablement l’apogée du jeu de rap motherf * ckin ‘en 2020”, a-t-il déclaré. “Ça va bien couronner le tout. Ça va secouer le trottoir. J’ai probablement 10 ou 12 joints là-dessus. Je n’ai aucun élément là-dessus en ce moment. Je veux dire, j’ai [Westside Gunn] et [Benny The Butcher] là-bas, mais en dehors de cela, je n’ai aucune caractéristique. “Il a ajouté plus tard que Rapsody est” sur l’articulation, aussi. “

“C’est cette douleur, c’est cette émotion brute, mon histoire, ma vie”, a déclaré Conway. Il a également partagé que nous devrions nous attendre à ce qu’un autre projet tombe en baisse plus tard ce mois-ci. Découvrez Conway The Machine et The Alchemist en train de discuter avec For The Record ci-dessous.

