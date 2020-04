Coparmex lance la campagne #NoNosDetieneElVirus

Mexico.- La Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) a présenté une campagne pour remonter le moral et assumer consciemment la pandémie de Covid-19 qui affecte l’humanité.

“Nous convenons que le Mexique est le meilleur pays du monde, voici les meilleurs et avec la meilleure attitude pour faire face à cette pandémie, nous disons #NoNosDetieneElVirus”, a déclaré Gustavo de Hoyos Walther, président de Coparmex.

La force, la solidarité et la créativité qui nous caractérisent, Mexicains, entre nous et avec le monde, nous permettront d’affronter # COVID19mx car #NoNosDetieneElVirus. VENEZ SUR https://t.co/eDEAaJEUIU et dites-nous comment le virus ne vous arrête pas. # QuédateEnCasa pic.twitter.com/J8xva3qwIg

Coparmex a partagé plusieurs images sur les réseaux sociaux pour les Mexicains à utiliser dans leurs établissements, foyers, réseaux sociaux et invité à s’unir face à ce que l’humanité et toute sa vie.

“Que ce virus ne soit pas plus gros que nos rêves et notre décision d’aller de l’avant”, a-t-il insisté.

Le Mexique et les Mexicains sont plus forts que le virus qui menace notre santé, nos emplois et nos entreprises, nous réussirons car nous l’avons déjà fait. Mexicains #NoNosDetieneElVirus. Retrouvez tous les matériaux ici et rejoignez https://t.co/yJ6RVqhz2Q pic.twitter.com/l3QwPeIG7j

Gustavo de Hoyos a souligné que l’important est de prendre soin les uns des autres et que chacun de nous fasse ce qui lui correspond, de maintenir le mouvement et que ce virus ne nous arrête pas.

“La force, la solidarité et la créativité qui caractérisent les Mexicains, parmi nous et avec le monde, nous permettront d’affronter # COVID19mx car #NoNosDetieneElVirus”, est l’un des messages qui se démarque sur les réseaux sociaux Coparmex.

