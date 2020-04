Coparmex reconnaît la SAT pour report d’impôt

Mexico.- La Confédération des employeurs de la République mexicaine (Coparmex) a reconnu le Service de l’administration fiscale (SAT), le gouvernement fédéral et le président Andrés Manuel López Obrador, pour avoir prolongé le délai de présentation de la déclaration annuelle des personnes physiques jusqu’au 30 juin prochain.

Cette mesure a été demandée par Coparmex lui-même et le Business Coordinating Council (CCE) pendant plusieurs semaines, demandant que la SAT et le gouvernement fédéral soient solidaires des contribuables disposant de moins de ressources et de capacités économiques, conformément à la recommandation de l’Organisation de Coopération et développement économiques (OCDE) et autres organisations internationales.

Ils ont souligné qu’il s’agit de la première mesure fiscale vraiment pertinente mise en œuvre par la SAT, pour faire face à la crise économique et sanitaire la plus grave de l’histoire nationale contemporaine.

C’est une obligation morale et constitutionnelle de tous les Mexicains de contribuer aux dépenses publiques, en particulier dans ces conditions sanitaires et économiques qui exigent beaucoup plus de nous. Dans le cas des personnes morales, nous nous attendions à un report similaire dans la présentation de la déclaration annuelle, malheureusement cela n’a pas été possible.

“Mais il serait souhaitable qu’après le succès de l’extension du mandat des personnes physiques, le gouvernement fédéral analyse d’autres mesures de nature fiscale, qui pourraient contribuer à atténuer la situation difficile”, a déclaré Coparmex.

Entre-temps, ils veilleront au fait que, comme le propose le président de la République, le retour des soldes en faveur des contribuables est également accéléré, notamment pour les montants inférieurs à 50 000 pesos, car cela procurera des revenus à ceux qui en ont le moins, pour faire face à ces jours de grandes limitations pour tout le monde.

