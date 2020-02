“Copiez à tout le monde, nous ne savons pas qui c’est”

Dans ‘Femmes et hommes et vice versa’ ce vendredi 21 février, il y a eu une forte rencontre avec les deux collaborateurs de l’émission de rencontres: Violeta Mangriñán et Sofía Suescun. Tous deux ont traversé une série d’attaques et de reproches quand le moment est venu de parler de «Survivors 2020» et le nom de Gloria Camila est apparu dans la conversation. Violeta a défendu l’attitude de la fille d’Ortega Cano lorsqu’elle a vu Sofia lors du premier gala de téléréalité et que ce positionnement n’aimait pas Kiko Jiménez ou sa petite amie.

Violeta Mangriñán et Sofía Suescun dans «Femmes et hommes et vice versa»

“Vous êtes un ballon Gloria”, a déclaré le candidat de «l’heure de la remise» au début de la conversation. “Et vous êtes un calzonazos,” répondit Violeta, élevant la voix. Kiko a expliqué qu’elle croyait que l’ancienne candidate de “ Survivors 2019 ” voulait être une amie et c’est pourquoi elle la défend si fermement. “Ce sera ta petite amie qui ne te laissera pas penser pour de bon”, répondit Violeta.

A cette époque, Sofia est intervenue dans la conversation et a déclaré qu’il était Gloria Camila qui a interdit à Kiko de bien parler d’elle quand ils étaient en couple parce qu’elle était jalouse. Sofia a ensuite poursuivi en expliquant que lors de sa rencontre sur le tournage de «Survivors 2020» avec la fille de Rocío Jurado, elle avait l’impression que son regard était plein de «ressentiment» et de «haine»: “C’est une fille très précaire, pleine de lacunes, avec de nombreuses lacunes, très frustrée”. Violeta n’a pas l’air d’écouter le couple et a explosé: “Tu deviens jalouse avec Gloria.”

La tension explose

Nagore Robles a précisé que les attaques sont réciproques entre Sofia et Gloria. La collaboratrice de ‘MYHYV’ n’était pas d’accord avec cette opinion et a expliqué qu’elle se limitait à répondre: “Ce qui se passe, c’est que mes réponses génèrent une sensation”. Face à cette déclaration, Violeta ne pouvait s’empêcher de rire et de plaisanter: “Oh, toi Kylie Jenner.” Sofia n’allait pas garder le silence et a répondu: “Copiez à tout le monde, nous ne savons plus qui est Violeta”. Ce commentaire a fait que la petite amie de Fabio Colloricchio la compare à une autre célèbre: “Celle qui a avalé Ylenia.”

.