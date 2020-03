Corey Feldman accuse Charlie Sheen d’avoir abusé sexuellement de Corey Haim pendant le tournage de Lucas

Bien que Corey Feldman ait longtemps été une grande star d’Hollywood, dans les années 80, il était l’un des visages les plus connus du cinéma, et ce n’est pas pour moins. N’oubliez pas que Feldman a joué dans certains des films les plus populaires de la décennie, y compris des films tels que Vendredi 13: The Final Chapter, The Goonies, Stand by Me, The Lost Boys, The Burbs et License to drive, dans plusieurs Ces enregistrements étaient accompagnés de son ami Corey Haim, une autre des grandes stars de la décennie.

Ces dernières années Feldman s’est consacré à révéler l’existence d’un présumé réseau de pédophiles à Hollywood, connu sous le nom de Wolfpack, et a même indiqué que son ami Corey Haim avait été agressé sexuellement par certains des membres de ce réseau pédophile, qui comprend des producteurs et réalisateurs de haut niveau, générant un traumatisme qui a finalement conduit au suicide à Haim.

Pas plus tard qu’hier, le 9 février, Feldman a présenté son nouveau documentaire (My) Truth: The Rape of Two Coreys, qui se concentre sur la dénomination des hommes qui, selon lui, l’ont agressé sexuellement et son ami Corey Haim quand C’étaient des enfants de stars hollywoodiennes. Parmi les noms met en évidence l’acteur Charlie Sheen, qui aurait abusé de Haim alors qu’ils filmaient tous les deux le film Lucas, un classique pour enfants des années 80. Feldman n’était pas présent au tournage, mais dit que son ami Corey Haim lui a parlé des abus sexuels commis par Sheen contre lui.

«Ce n’était pas quelque chose que Corey a dit une fois lors de son décès. Ce n’était pas comme “Oh, au fait, c’est arrivé.” Il était très descriptif “, a révélé Feldman en pleurant dans le documentaire”. Il m’a dit: «Charlie m’a emmené au milieu de deux camping-cars de production et m’a mis de l’huile de Crisco sur mes fesses et m’a violée à la lumière du jour. N’importe qui aurait pu passer, n’importe qui aurait pu le voir. »

Corey Haim avait 13 ans et Charlie Sheen avait 19 ans quand ils ont tous deux travaillé ensemble sur Lucas. Le témoignage de Corey Feldman n’est pas le seul à parler de l’affaire, d’autres personnes qui apparaissent dans le documentaire ont également affirmé que Haim leur avait dit directement que Sheen l’avait maltraité dans son enfance ou qu’ils avaient entendu des versions du fait par des tiers.

«Il m’a dit que sur le plateau de Lucas, il avait été violé enfant. Il m’a dit que c’était sa co-vedette, que c’était Charlie Sheen qui l’avait fait », a déclaré Susannah Sprague, l’ex-femme de Feldman dans le documentaire.

En plus de Charlie Sheen, dans le document Feldman a nommé d’autres agresseurs sexuels: Jon Grissom, un acteur qui a participé à License to Drive et Dream a Little Dream, avec Feldman et Haim, le propriétaire de la discothèque Alphy Hoffman et l’ancien gestionnaire de talents Marty Weiss Il a également déclaré que Dominick Brascia, un acteur décédé en 2018, avait abusé sexuellement de Haim.

Grissom, Sheen et Weiss ont nié les accusations. Le documentaire a été vu dans le monde entier en ligne en payant 20 dollars, et a été projeté à Los Angeles.

