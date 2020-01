Corey Hawkins rejoint la série limitée Americanah de HBO Max

The Wrap annonce que l’acteur nominé aux Tony Awards, Corey Hawkins (Straight Outta Compton, six degrés de séparation) a été choisi pour l’un des rôles principaux dans l’adaptation en série limitée à venir d’Americanah de HBO Max. Hawkins rejoindra les acteurs précédemment annoncés Zackary Momoh (Docteur sommeil, Harriet), Vainqueur des Emmy Uzo Aduba (Orange est le nouveau noir) et la lauréate d’un Oscar Lupita Nyong’o, qui dirigera la série en tant que Ifemelu.

Basée sur le roman à succès de l’auteur Chimamanda Ngozi Adichie du même nom, la série sera produite par Nyong’o et Danai Gurira, qui serviront également d’écrivain et de showrunner.

Hawkins devrait représenter le rôle de Blaine, décrit comme «Le petit-ami actuel d’Ifemelu et le professeur Yale, qui est follement amoureux d’elle. Profondément passionné par les injustices sociales, il instruit les jeunes à risque et organise des manifestations pour un gardien de sécurité noir de Yale accusé à tort. »

Americanah raconte l’histoire d’Ifemelu (Nyong’o), une jeune femme belle et sûre d’elle élevée au Nigéria qui, à l’adolescence, tombe amoureuse de son camarade de classe Obinze. Vivant dans un pays gouverné par l’armée, ils partent chacun pour l’ouest, Ifemelu se dirigeant vers l’Amérique, où, malgré sa réussite scolaire, elle est forcée de se débattre pour la première fois avec ce que signifie être noir. Obinze, calme et réfléchi, avait espéré la rejoindre, mais avec l’Amérique post-11 septembre fermée pour lui, il plonge plutôt dans une vie dangereuse sans papiers à Londres.

Le roman est un conte très loué qui est devenu un leader dans la conversation culturelle, Americanah est une incroyable exploration de l’expérience humaine qui traverse trois continents pour donner une vision empathique et convaincante des réalités complexes de la race, de la politique, de l’immigration et de l’identité.

Nyong’o développe l’adaptation depuis 2014 avec D2 Productions, Plan B Entertainment et Potboiler Television. Americanah sera produit par Gurira et Nyong’o via sa bannière Eba Productions. Andrea Calderwood (Generation Kill) pour Potboiler Television, Didi Rea et Danielle Del pour D2 Productions, et Nancy Won (Jessica Jones) sont également définis comme producteurs exécutifs.