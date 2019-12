Corey Taylor de Slipknot a écrit un film d'horreur à la recherche d'investisseurs

Hé, tes lacets sont déliés. Tiens, laisse-moi t'aider… et voilà. Ils ne se délieront plus jamais. Pourquoi? Parce que je les ai attachés avec un Nœud coulant! Oh, attendez, désolé, mes sources me disent que vous ne pouvez pas vraiment attacher des chaussures avec un nœud coulant, mais elles ne m'aident pas non plus à trouver quelque chose d'intelligent, alors que suis-je censé faire?

Dans tous les cas, Corey Taylor, chanteur du groupe de metal effrayant masqué, fait plus que simplement se balancer en ressemblant au cousin de Michael Myers. En fait, il a terminé le scénario d'un film d'horreur et cherche maintenant activement à faire du projet une réalité.

Parlant aux deux Kerrang! et Rolling Stone, Taylor a été ravi de 2020, ce qui semble être une année plutôt fructueuse pour le multihypénate. Il dirige toujours Slipknot et Stone Sour, deux groupes lauréats d'un Grammy, travaillant sur ce qui va être son cinquième livre (wow!) Et, enfin, trouvant le financement pour son script d'horreur maintenant terminé.

À Kerrang, Taylor a déclaré:

«J'ai écrit un scénario pour un film d'horreur qui me passionne vraiment, et je viens de me casser la peau sur le livre cinq, donc je travaille aussi là-dessus. J'ai beaucoup de choses à faire, mais je m'assure également qu'il y a suffisamment de temps pour ma famille, mon mariage et ma maison. Dieu sait, tu ne sais jamais combien de temps tu vas y arriver. "

Puis, à Rolling Stone, il a ajouté:

"Je travaille actuellement sur un film. J'ai terminé un script et je recherche activement des investisseurs et des producteurs. J'ai tous ces trucs que je veux encore sortir de mon système. "

Corey sonne comme une sorte de force créative, n'est-ce pas? Certes, je n'ai jamais été super dans Slipknot, et Stone Sour m'est presque entièrement étranger. Je peux toujours admirer un esprit créatif, peu importe le médium. Ce n'est pas comme si Corey Taylor allait être le premier musicien à plonger ses orteils dans la piscine derrière la caméra. Rob Zombie a fait de terribles films d'Halloween, Fred Durst (de Limp Bizkit Fame) a fait The Fanatic cette année avec John Travolta et même le RZA du Wu-Tang Clan a fait le fun mais décevant L'Homme aux poings de fer. Bien sûr, des coups sûrs et des ratés, mais une nouvelle vision est toujours la bienvenue.

J'ai aussi l'impression qu'un film d'horreur Nœud coulant «Marque» mieux qu'un film de kung-fu ou un drame. Alors que Stone Sour est plus un groupe de rock accessible et simple, peut-être que le mélange de fantômes et de sentiments de Taylor peut se prêter à un film effrayant avec une substance réelle? Sinon, alors son slasher, s'ils existent, aura au moins un masque vraiment tueur.

Source: Dégoûtant sanglant