Le coronavirus a été étudié par des milliers de médecins, il s’agissait donc d’un docteur chinois après avoir effectué des autopsies sur des personnes atteintes du virus, il a conclu que leur les effets dans le corps humain, ils sont combinaison du SRAS y SIDA.

Peng Zhiyong, directeur de l’unité de soins intensifs de l’hôpital Zhongnan de l’Université de Wuhan, est celui qui s’assure que le les effets ils sont pareil à la combinaison des deux maladies.

Le réalisateur a réalisé 9 autopsies des personnes atteintes de coronavirus et a analysé les résultats grâce à une étude sur l’un des examens anatomiques qui a été publiée dans Journal de médecine légale par l’équipe de Liu.

Elle endommage à la fois les poumons et le système immunitaire, je pense que le plus important maintenant est de prendre des mesures à un stade précoce de la maladie pour protéger les poumons des patients de la fibrose irréversible “, a expliqué le spécialiste.

C’est ainsi qu’il garantit que si le poumons de la personne subir de gros dégâts, d’autres mesures de prévention ne seront pas du tout utiles.

Le cas qui a été présenté était un homme de 85 ans qui avait été hospitalisé en janvier pour infarctus cérébral et après 3 jours vous coronavirus diagnostiqué et deux jours plus tard, il a échoué.

C’est ainsi que toute l’équipe du médecin a vu qu’il a présenté dommages aux poumons y excès production de mucus qui avait débordé dans alvéoles, cela a conclu que le virus provoque une réponse inflammatoire qui endommage les voies respiratoires alvéoles profondes et pulmonaires.

De plus, l’étude précise que le corps de la personne avait changements pathologiques similaires à ceux de SRAS et le MERS.

Le gouvernement et les hôpitaux ont convenu de mener à bien autopsies des personnes qui ont souffert du virus dans lequel le autorisation familiale mais malheureusement, ils ne le donnent pas toujours aux traditions chinoises.

