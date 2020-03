Coronavirus, critique les pilotes de Ventaneando pour une alternative au masque

Mónica Castañeda et Linet Puente ont été vivement critiquées après avoir proposé à Ventaneando les soutiens-gorge comme alternative au masque buccal face au risque de coronavirus.

Le Mexique a présenté une peur croissante face à la pandémie actuelle de Covid-19 et dès les premiers signes de la maladie dans le pays, certains produits ont commencé à se faire rares.

Les gens se pressaient dans les centres commerciaux et autres types de locaux commerciaux pour fabriquer des produits tels que des protège-dents, du gel antibactérien, de l’alcool et des produits viralisés papier hygiénique.

Cela peut vous intéresser: Pati Chapoy et Pedro Sola Ventaneando desde la casa por Coronavirus

Compte tenu de la pénurie de produits sur la télévision et les réseaux sociaux, des alternatives à ceux-ci ont été proposées, c’est pourquoi les chauffeurs ont osé faire la proposition aux téléspectateurs.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mónica Castañeda et Linet Puente sont apparues à l’écran avec des bonnets de soutien-gorge modifiés pour partager une option de protège-dents en raison de leur rareté.

Lire aussi: Paty Chapoy annonce sa prochaine absence au programme Ventaneando

À travers les réseaux sociaux, la même production de Venteando a partagé les images des deux avec la proposition, qui n’a apparemment pas été très bien acceptée.

Beaucoup de gens ont souligné la moquerie et le manque de sérieux dans ces moments difficiles qui aboutissent à ce type de propositions, en plus de les qualifier de ridicules et prenant forme. irresponsable la situation.

.