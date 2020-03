Coronavirus de phase 2, 7 Mexicains sur 10 peuvent être infectés, selon López-Gatell | Instagram

“7 Mexicains sur 10 peuvent être infectés” a affirmé le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du Mexique Hugo López-Gatell dans une interview avec la journaliste Martha Debayle expliquant également en quoi consiste la phase 2 pour le pays.

Tout d’abord, la différence entre tomber malade et contagieuse a été clarifiée, dans le premier le corps présente des symptômes et système immunologique est affecté.

Lorsque vous l’attrapez, votre système peut être asymptomatique (ne présente aucun symptôme) afin que vous puissiez transmettre le virus mais votre système n’est pas affecté.

“Il se peut que 70% des personnes puissent être infectées, ce qui ne signifie pas tomber malade, 7 personnes sur 10 peuvent être infectées.” @HLGatell #preguntaleaGatell

– Martha Debayle (@marthadebayle)

24 mars 2020

“La phase 2 signifie qu’aujourd’hui, le 24 mars, le président signera un décret présidentiel stipulant que les sources d’emploi doivent permettre aux personnes les plus vulnérables de s’absenter des espaces de travail”, a expliqué Debayle sur son Twitter selon ce que López-Gatell a répondu.

Il mentionne également, selon les publications faites, que l’épidémie (du point de vue technique) fait place à une quarantaine et que la société devrait participer à restreindre et faire ce que beaucoup ont déjà fait, s’isoler et rester à la maison.

Heureusement, tant dans les entreprises privées que sociales les plus vulnérables, dans le décret que le président du Mexique signera Andrés Manuel López Obrador il sera établi que le salaire sera payé intégralement aux travailleurs.

Les internautes ont demandé quand les frontières seraient fermées à cette interrogatoire le sous-secrétaire a indiqué qu’aucune étude ne prouvait que leur fermeture ne réduirait pas les infections.

“Nous devons nous préparer à une longue épidémie. Le pic le plus élevé pourrait être en août et septembre”, a été l’une des réponses les plus choquantes du sous-secrétaire.

Il y a plus de mesures à prendre pour la pandémie de coronavirus selon le sous-secrétaire Cependant, ils n’ont pas encore été mentionnés, nous attendons plus de nouvelles concernant les mesures qu’ils prendront dans le pays.

