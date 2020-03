Coronavirus Disney et Warner Bros Mises à jour – / Film

Le coronavirus continue de jeter une clé dans les plans d’Hollywood. Comme craintes de montage COVID-19, Disney a décidé d’arrêter la production sur La petite Sirène, Ridley Scott Le dernier duel, les Chérie, j’ai réduit les enfants suite Rétréci, les Seul à la maison redémarrage, et aussi Guillermo del Toro Nightmare Alley. À l’opposé de la médaille, Warner Bros.ne ferme pas plusieurs de leurs productions, y compris Le Batman et The Matrix 4.

Disney

Bienvenue dans un autre jour ravagé par les nouvelles du coronavirus! Disney adopte une approche «mieux vaut prévenir que guérir» en ce moment et a interrompu la production de tous ses films en direct. Ils ont également arrêté de travailler sur Genius: Aretha, avec Cynthia Erivo et seize pilotes différents. Sur le front du film, la production s’est arrêtée sur le redémarrage en direct de Little Mermaid, l’épopée historique de Ridley Scott The Last Duel the Honey I Shrunk the Kids, Shrunk, le Home Alone reboot (dont j’ai oublié qu’il se produisait même), le Peter Pan live -action reboot Peter Pan & Wendy, et Nightmare Alley de Guillermo del Toro (boo, sifflez à ce morceau particulier de nouvelles).

Et voici une liste des pilotes sur lesquels ils ont interrompu la production: Adopted, The Big Leap, The Big Sky, The Brides, Harlem’s Kitchen, Home Economics, Kids Matter Now, My Village, Ordinary Joe, Prospect, Rebel, Thirtysomething (else ), Valley Trash, Work Wife, Wreckage et Untitled Kapnek / Holland Project.

Disney a publié la déclaration suivante concernant leurs multiples arrêts:

«Bien qu’il n’y ait eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur nos productions, après avoir pris en compte l’environnement actuel et les meilleurs intérêts de notre casting et de notre équipe, nous avons pris la décision de suspendre la production de certains de nos films en direct pour une courte période. temps. Nous continuerons d’évaluer la situation et de recommencer dès que possible. »

Warner Bros.

De l’autre côté de la médaille, nous avons Warner Bros., qui poursuit toujours plusieurs de ses films: The Batman, The Matrix 4, King Richard et Fantastic Beasts 3. D’autres productions, comme Black Adam et Aquaman 2, sont tous deux à plusieurs mois du démarrage, et sont toujours en cours. Mais les choses pourraient changer.

Et alors que ces films sont toujours en cours, Warners a suspendu la production de 70 de ses émissions de télévision, par THR. Le studio a publié cette déclaration:

«Avec l’évolution rapide des événements liés à COVID-19, et par prudence, Warner Bros. Television Group arrête la production de certaines de nos 70 séries et pilotes en tournage ou sur le point de commencer. Il n’y a eu aucun cas confirmé de COVID-19 sur aucune de nos productions, mais la santé et la sécurité de nos employés, moulages et équipes restent notre priorité absolue. Pendant ce temps, nous continuerons de suivre les conseils des Centers for Disease Control ainsi que des responsables locaux et des professionnels de la santé publique dans chaque ville où nos productions sont basées. »

