Coronavirus force Netflix à suspendre la production de “Stranger Things”

Netflix est la dernière société de médias à suspendre la production de films et d’émissions de télévision face à une crise sanitaire croissante due à la pandémie de coronavirus, rapporte Deadline vendredi après-midi.

Tous les films et séries télévisées scénarisés aux États-Unis et au Canada sont mis à la terre pour les deux prochaines semaines, à partir du lundi 16 mars, explique le site. L’arrêt est effectué par précaution et en conformité avec les interdictions de grands rassemblements, les voyages et autres restrictions imposées par les autorités aux États-Unis et à l’étranger.

La longue liste comprend la série phare de Netflix, «Choses plus étranges», qui a filmé sa quatrième saison – le casting de l’émission a publié une vidéo d’une table lue la semaine dernière – et une flopée d’autres émissions, y compris le prochain “Sex / Life” avec Sarah Shahi.

Quant à «The Witcher», le site ajoute que les productions de Netflix filmant en dehors de l’Amérique du Nord sont évaluées au cas par cas.