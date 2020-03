Coronavirus: les écoles fermeront avec deux autres cas confirmés en sept jours | Instagram

Le coronavirus progresse plus rapidement et les familles paniquent, c’est pourquoi la possibilité de fermer toutes les écoles au Mexique pour empêcher la propagation dans le pays.

Jusqu’à présent, il existe des écoles, en particulier des universités, qui ont la possibilité de donner des cours virtuels annulé ses cours en classe, tout comme on a demandé aux parents de ne pas emmener leurs enfants à l’école s’ils souffrent d’une maladie respiratoire.

Après avoir déclaré pandémie, les gens à travers le pays ont commencé être alarmé plus et demander si les écoles seraient fermées.

Cela pourrait vous intéresser: les prix TVyNovelas 2020 sont reportés en raison d’un coronavirus

Selon le directeur général de la promotion de la santé, jusqu’à présent pas besoin de fermer les écoles en raison de l’épidémie de virus et les classes seront suspendues jusqu’à ce que deux autres cas confirmés soient trouvés.

Une salle de classe sera fermée lorsque deux cas seront confirmés en moins d’une semaine; et les écoles fermeront si la même situation se produit dans d’autres institutions dans une semaine. Il s’agit d’une épidémie, d’au moins deux cas liés à l’épidémiologie », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’était lors d’une conférence de presse où on leur a également demandé de ne pas emmener leurs enfants s’ils avaient des maladie respiratoire.

Les mères et les pères sont invités à établir un filtre familial. Si vous voyez vos enfants présenter des symptômes d’infection respiratoire, ne les emmenez pas à l’école, pour rester à la maison pour récupérer », a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Il y a quelques jours, le chef du ministère de l’éducation publique a ordonné aux écoles de tous les niveaux mesures recommandées par le ministère de la Santé afin de prévenir la propagation.

La salutation la plus appropriée serait de mettre la main sur votre cœur, qui est une salutation aimante, et en même temps, en faisant un arc, c’est quelque chose de respect et a une histoire de nos peuples autochtones “, a expliqué le secrétaire à l’éducation.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Le Tecnológico de Monterrey, a annoncé sur son compte Twitter que les cours seront suspendus cours en face à face, cours de premier cycle et de troisième cycle dans tous leurs domaines.

Cette mesure sera réalisée du Mardi 17 mars et les programmes en ligne commenceront le 23.

Vous pouvez également lire: Luca Franzese pris au piège avec le corps de sa sœur par un coronavirus

Un autre cas est en Université de Monterrey ce qui a décidé arrêter leurs activités à partir d’aujourd’hui à tous les niveaux dans le but de promouvoir un environnement sain pour tous.

L’UNAM a communiqué suspension d’événements massifs et a indiqué que l’annulation des cours en face à face est attendue dans le cas où le scénario 3 de contagion est atteint.

.