Coronavirus lève des actions Netflix au cours de la pire semaine boursière en 12 ans

La poubelle d’une personne est le trésor d’une autre personne. C’est la vie, et c’est comme ça que le coronavirus est en bourse. Au cours de la pire semaine économique depuis 2008, causée par l’incertitude et les effets que le virus COVID-19 a causés dans le monde, Netflix profite du fait que des dizaines de milliers de personnes décident de rester chez elles. Avec quelques autres sociétés qui fournissent des services à domicile, les actions Netflix ont augmenté de 0,8% tandis que celles de la bourse en général ont diminué du même montant.

Netflix et Chill a toujours été une décision très frappante pour tout le monde, à ne pas prendre, mais avec le premier cas de coronavirus confirmé au Mexique, apparemment, cela va déjà être un problème de santé publique. Bien que la vérité semble tout à fait logique, il est toujours nécessaire d’avoir des sources pour être sûr que nous ne parlons pas seulement en parlant. Pour cela, nous citons Dan Salmos, analyste des marchés financiers chez BMO. Les Psaumes ont écrit un article qui déclare: «Si les consommateurs restent à la maison à cause du virus COVID-19, Netflix est un bénéficiaire évident; cela se reflétait déjà dans le augmentation sensible de sa performance sur les marchés cette semaine”.

Comme Netflix, d’autres sociétés du secteur des jeux vidéo et des jeux pour appareils mobiles ont profité du virus qui a tué près de trois mille personnes. Et bien sûr, les entreprises liées à la consommation de services via Internet, comme Facebook et Amazon pourraient également en bénéficier. J. C. O’Hara, analyste financier chez MKM Partners, en parle: «Nous identifions les sociétés de produits et de services susceptibles de bénéficier dans un monde d’individus mis en quarantaine. Que se passerait-il si les gens restaient à la maison toute la journée?

Alors que le virus continue de se propager dans le monde, de plus en plus de gens vont opter pour le divertissement à domicile. C’est une réalité, dont seules quelques entreprises, comme les désinfectants Lysol, ont la chance de profiter. Et si vous ne nous croyez pas, voyez ceci:

Le lysol est une tendance car il y a un achat massif de ce produit dans notre pays par peur de # COVID19 pic.twitter.com/ZK1ztKaRhY

– Pourquoi est-ce Trend? (@porkestendencia) 28 février 2020