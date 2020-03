Coronavirus menant à l’achat de panique d’hôtesse Twinkies et Ding Dongs

Comme le Coronavirus COVID-19 continue de se répandre assez rapidement à travers le monde, une entreprise voit une augmentation inattendue des ventes de ses gâteaux à grignoter.

Le PDG de Hostess Brands Andy Callahan a déclaré qu’il y avait eu une augmentation notable des ventes de leurs Twinkies et Ding Dongs toujours populaires. Les deux collations sont connues pour leur durée de vie inhabituellement longue, ce qui alimentera certainement de nombreux consommateurs pour s’approvisionner en friandises savoureuses au milieu de l’épidémie de coronavirus.

S’adressant à Yahoo Finance, Callahan a déclaré:

Nous en profitons probablement à court terme en raison du trafic. C’est la grande chose à propos de l’hôtesse, nous sommes là pour célébrer les choses. Nous sommes là pour réconforter les choses. Nous constatons donc une légère augmentation du trafic. Il est trop tôt pour le dire, beaucoup de nos données de point de vente sont en retard.

D’autres fournitures voient également des augmentations majeures de leurs chiffres de vente, y compris des choix évidents comme l’eau, le désinfectant pour les mains et le savon, ce qui fait que certains magasins limitent le nombre d’articles identiques que chaque client est autorisé à acheter pendant un voyage.

Cliquer pour agrandir

Le coronavirus – récemment surnommé SARS-CoV-2 par des responsables – a infecté plus de 100 000 personnes dans le monde, dont près de 350 cas et 19 décès aux États-Unis seulement. La Floride a confirmé ses deux premiers décès aujourd’hui après 14 cas signalés de virus dans l’État, et New York a déclaré l’état d’urgence, le nombre de cas y étant monté en flèche à 76.

De nombreux événements de divertissement majeurs comme SXSW, Game Developers Conference, CinemaCon 2020 et même la première de Superman: Red Son ont malheureusement été annulés en raison du virus. De plus, certaines grandes entreprises peuvent voir de longs retards dans la fabrication à mesure que le virus continue de se propager. L’une de ces sociétés est le fabricant de jouets Hasbro, qui pourrait ne pas être en mesure de respecter les dates de sortie prévues de sa gamme de jouets Baby Yoda pour Disney. Sony et les consoles de prochaine génération de prochaine génération de Microsoft pourraient également voir quelques retards si le virus ne se calme pas bientôt, mais il n’y a pas encore eu de confirmation de l’une ou l’autre société à ce sujet.