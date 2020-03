Coronavirus positif du membre d’équipage le plus recherché du FBI, l’équipage apprend tard

Un membre de l’équipe du FBI de CBS: Most Wanted a récemment été testé positif pour le coronavirus – et le réalisateur du dernier épisode filmé affirme qu’elle n’a été informée qu’après coup.

“Une personne des ressources humaines vient d’appeler pour me dire qu’un membre de l’équipage de mon dernier emploi s’est révélé positif pour Covid 19”, a déclaré Lexi Alexander, dont le curriculum vitae comprend également LA’s Finest, SWAT, Supergirl et Arrow, dans un tweet jeudi soir. . “Puis elle m’a dit nonchalamment de ne pas m’inquiéter que je ne sois probablement pas infectée. Je suis furieux.”

Alexander a poursuivi en disant qu’après avoir prétendument reçu 10 minutes de «très mauvais conseils» du représentant des ressources humaines, elle a déclaré à la femme «qu’elle ressemblait à quelqu’un de l’administration Trump et qu’elle a été choquée par ma réponse. Sinon, comment vais-je réagir à quelqu’un qui dit que si vous ne vous sentez pas malade maintenant, vous allez probablement bien? “

Notre site soeur Variety a obtenu une note envoyée jeudi matin du studio de production NBC Universal au FBI: le casting et l’équipe les plus recherchés. Il a déclaré que le membre d’équipage infecté avait reçu son diagnostic positif le 18 mars, mais n’avait pas été sur le plateau depuis le 11 mars. (La production de la procédure Dick Dick, comme pour de nombreuses autres émissions de télévision, a été arrêtée le 12 mars). La note NBCU affirmait que le membre d’équipage “s’était déjà remis d’un cas bénin au moment où les résultats des tests sont revenus aujourd’hui”.

Cas léger ou non, Alexander soutient que les acteurs et l’équipe auraient dû être informés d’une éventuelle menace immédiate pour la santé en temps réel, avant d’envelopper la production et de rentrer chez eux dans d’autres villes, États ou pays.

“Ce n’est pas à propos de moi. Je n’ai aucun problème à rester isolée à la maison pendant 10 jours ou plus », a-t-elle tweeté. «Il y a probablement 200 personnes dans cet équipage et toutes reçoivent de mauvais conseils. Personne ne doit mettre en quarantaine. »

Les représentants de CBS et de NBCU n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de TVLine.