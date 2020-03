Coronavirus, prévient du risque d’utiliser un gel antibactérien fait maison | Pxhere

Un vrai risque, faire votre propre gel antibactérien pourrait ne pas être une très bonne idée selon les experts car c’est assez risqué si vous cherchez à vous éloigner du coronavirus et d’autres agents pathogènes.

Les supermarchés se sont transformés en chaos et les gens ont emballé les boîtes pour acheter gel antibactérien possible donc dans de nombreux endroits l’obtenir est devenu une véritable odyssée.

Lors de l’enregistrement de la pénurie de ce produit, diverses recettes ont commencé à émerger qui, selon elles, formeraient un gel antibactérien fait maison parfait; cependant, cela pourrait être assez risqué.

Cela peut vous intéresser: 29 autres cas de coronavirus sont confirmés au Mexique en une seule journée

L’un des grands risques est de faire une recette qui n’a pas été prouvée ou efficace ou que la préparation n’est pas suivie comme il se doit, la rendant moins efficace et ne remplissant pas son objectif d’éloigner les agents pathogènes, virus, bactéries.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Antonio Clemente Ruíz de Almirón, dermatologue et porte-parole de l’Académie espagnole de dermatologie et vénéréologie a lancé un avertissement concernant l’émergence de telles recettes sur Internet qui sont devenues plus populaires ces derniers jours.

Lire aussi: Une plage mexicaine fermée pour cause de coronavirus pour éviter les infections

Avec l’alarme sociale qui existe, de nombreux canulars, des recettes maison et des choses qui n’ont pas prouvé leur efficacité font leur apparition, a déclaré l’expert.

Les recettes arrivent actuellement même sans recherche, sur WhatsApp et divers réseaux sociaux, mais Ruíz de Almirón souligne que vous ne devez pas faire confiance à quelque chose qui n’a pas été prouvé et qui pourrait non seulement endommager la peau, mais avoir des effets néfastes et contribuer à contagion; mettre mortelle qui l’utilise.

.