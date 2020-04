Coronavirus réactivé chez 91 personnes en Corée du Sud

Mexico.- Le pape François a célébré la Passion du Christ dans la basilique Saint-Pierre du Vatican.

Habillé de façades rouges, assis sur un trône devant la sculpture de Saint Pierre et en silence, le pape François n’a pas prononcé d’homélie.

Le prédicateur papal Raniero Cantalamessa a affirmé que la pandémie de coronavirus a réveillé l’humanité du délire de la toute-puissance.

“Le plus petit élément de la nature, un virus, a suffi à l’humanité pour se rappeler qu’il est mortel et que la puissance et la technologie militaires ne suffisent pas à le sauver.”

Il a noté que la pandémie laisse un fruit positif, “le sentiment de solidarité” entre les personnes, et a demandé qu’il ne soit pas perdu une fois l’urgence mondiale surmontée.

«Le virus ne connaît pas de frontières. En un instant, il a brisé toutes les barrières et distinctions: de race, de religion, de recensement, de pouvoir. Nous ne devons pas revenir en arrière lorsque ce moment est passé “, a-t-il déclaré.

Plus tard, le pape François a présidé la Via Crucis, qui représente le chemin du Christ vers la croix, mais cette année, il l’a fait sur la place Saint-Pierre et sans les fidèles, en raison de la pandémie de coronavirus, et non dans le Colisée romain, comme le veut la tradition , pour être un symbole de la persécution et de la souffrance des premiers chrétiens.

