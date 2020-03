Cosmic Horror First-Person Shooter ‘Quantum Error’ a été annoncé pour la PS4 et la PS5

TeamKill Media, les gens derrière Kings of Lorn: la chute des débris, a annoncé Erreur quantique, un jeu de tir à la première personne «d’horreur cosmique» actuellement en cours de développement pour la PlayStation 4 et la PlayStation 5. On ne sait pas grand-chose sur le jeu pour le moment, bien que TeamKill ait consacré une section de son site Web au jeu, avec les réseaux sociaux habituels. des liens avec les médias et une bande annonce.