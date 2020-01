Cosmos: des mondes possibles bientôt disponibles pour National Geographic

National Geographic a annoncé la troisième saison de Cosmos, appelée Cosmos: Possible Worlds, qui sera diffusée sur la chaîne National Geographic le lundi 9 mars à 8 / 7c.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

COSMOS: POSSIBLE WORLDS, dirigé par la collaboratrice de Sagan, Ann Druyan, porte résolument le flambeau, faisant de cette saison la plus ambitieuse à ce jour. Dans sa quête sans fin de connaissances, la nouvelle saison de COSMOS propose sa narration basée sur des faits, transmettant sans peine des concepts scientifiques complexes au spectateur. Ces aventures stimulantes célèbrent les possibilités de l’humanité dans notre univers. La saison propose des voyages dans le temps aux époques passées, révélant des héros scientifiques méconnus qui ont tout sacrifié dans la poursuite de la révélation scientifique. Il transporte le spectateur dans un endroit caché où la vie peut avoir commencé sur Terre, dans certains des mondes perdus de nos ancêtres et dans les mondes possibles de nos lointains descendants.

Druyan a reçu les Emmy et Peabody, pour son écriture et sa production de la saison 2, COSMOS: A SPACETIME ODYSSEY, qu’elle dirigeait avec Brannon Braga («The Orville», «Star Trek»). Druyan et Braga se sont à nouveau associés pour COSMOS: POSSIBLE WORLDS, partageant les tâches d’écriture et de direction, et sont rejoints par leurs partenaires producteurs exécutifs de la saison 2, Seth MacFarlane («The Orville», «Family Guy»), Jason Clark («The Orville »,« The Long Road Home »), le co-producteur exécutif Kara Vallow (« Family Guy »,« American Dad!) Et Joe Micucci, qui a produit. L’astrophysicien de renommée mondiale Neil deGrasse Tyson de l’American Museum of Natural History, hôte de la série “StarTalk” quatre fois nominée aux Emmy Awards et auteur à succès (Death by Black Hole, Letters From an Astrophysicist), reprend son rôle d’hôte et de cadre rédacteur scientifique.

«COSMOS est bien plus qu’un voyage dramatique et cinématographique; nous espérons qu’il éveillera le public mondial le plus large possible à la recherche sacrée au cœur de la science. Vous rencontrerez de nouveaux héros qui étaient prêts à abandonner leur vie plutôt que de mentir ou de compromettre l’avenir », explique Druyan. “COSMOS: DES MONDES POSSIBLES est une vision de l’avenir que nous pouvons encore avoir si nous avons la sagesse et la volonté d’agir en fonction de ce que les scientifiques nous disent.”

«COSMOS: DES MONDES POSSIBLES poursuit la recherche éternelle de réponses sur nous-mêmes dans l’univers», explique Tyson. “La série explore la tapisserie entrelacée qu’est la vie sur Terre et nous appelle à nous souvenir de cette vérité alors que nous construisons collectivement l’avenir de la civilisation.”

«L’importance de l’investissement continu de notre espèce dans l’entreprise scientifique ne peut être surestimée. Alors que nous nous efforçons de mieux comprendre l’univers qui nous entoure, je suis honoré de jouer un petit rôle dans l’élévation de cette passion, en tant que membre de l’équipe de production de COSMOS », a déclaré le producteur exécutif MacFarlane, qui exprime également le président Truman dans le séries.

Cette saison est la plus populaire de la franchise populaire, ayant filmé 13 épisodes dans 19 endroits dans 11 pays et incorporant plus d’un millier de personnes talentueuses dans tous les métiers, y compris les acteurs de la voix, pour transporter les téléspectateurs vers des étoiles lointaines et des frontières inconnues.

Le corps créatif des artisans comprend le directeur de la photographie nominé aux Emmy Awards, Karl Walter Lindenlaub («Independence Day», «Stargate»); Ruth E. Carter, créatrice de costumes primée aux Oscars et nominée aux Emmy Awards («Black Panther», «Roots»); Alan Silvestri, compositeur lauréat d’un Emmy Award et nominé aux Oscars («The Avengers», «Forrest Gump», «Contact»); Jeff Okun, superviseur des effets visuels («Clash of the Titans», «Blood Diamond»); et superviser les directeurs d’animation Lucas Gray («Les Simpsons», «Family Guy»), Brent Woods nominé aux Emmy («American Dad !,» «Family Guy») et Duke Johnson («Anomalisa», «Mary Shelley’s) nominé aux Oscars Frankenhole »).

Parmi les nombreux acteurs dont la voix se fait entendre tout au long de la saison, on compte Sir Patrick Stewart, nominé aux Emmy Awards et aux Golden Globe («Star Trek», «X-Men») en tant qu’astronome britannique d’origine allemande, William Herschel; Nominé aux Oscars, Viggo Mortensen («Le Livre vert», «Le Seigneur des anneaux») en tant que généticien soviétique des plantes Nikolai Vavilov; et Judd Hirsch («A Beautiful Mind», «Independence Day») en tant que Robert Oppenheimer, connu sous le nom de «père de la bombe atomique». Sasha Sagan, la fille de Druyan et Sagan, apparaît dans un rôle récurrent en tant que mère de Sagan , Rachel Gruber Sagan.

COSMOS: POSSIBLE WORLDS sera diffusé de 20 h à 22 h HE pendant sept semaines à partir du 9 mars aux États-Unis, et il sera diffusé à l’échelle mondiale dans 171 pays et 43 langues et sur FOX cet été. La saison précédente a été vue par plus de 135 millions de personnes dans le monde.

Au cours des dernières années, Investors Call, Disney a confirmé que Cosmos viendrait à Disney +, comme pour les autres chaînes de National Geographic, je m’attends à ce que cette troisième saison soit ajoutée une fois qu’elle aura terminé sa première diffusion sur la principale chaîne de télévision de National Geographic.

Êtes-vous impatient de voir Cosmos revenir?

