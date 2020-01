Cote de Pablo a dit qu’elle s’en fichait si les gens l’aimaient comme Ziva David

La star de “NCIS”, Cote de Pablo, a incarné le personnage de Ziva David pour la première fois en 2005. Voici pourquoi de Pablo a dit une fois qu’elle ne se souciait pas si les gens l’aimaient comme Ziva.

Cote de Pablo a donné de l’énergie au casting «NCIS»

Mark Harmon et Cote de Pablo sur NCIS. | Greg Gayne / CBS via .

Lors d’une discussion sur la saison 3 de «NCIS», William Webb, directeur de la photographie, a déclaré à CBS que de Pablo avait apporté une toute nouvelle énergie à l’équipe lorsqu’elle avait rejoint le casting. Il a dit qu’elle avait apporté quelque chose de différent après que Sasha Alexander ait quitté la série. «La dynamique a beaucoup changé depuis Sasha [Alexander] gauche », a déclaré Webb. «Cote de Pablo, Ziva David, est une personnalité complètement différente. Et elle apporte une énergie tout à fait unique à l’ensemble. C’est changé, bien sûr ça change. Et c’est aussi une bonne chose. Les personnages, les attitudes, les personnalités et comment ils se mélangent. »

Sean Murray dit que Cote de Pablo n’a pas remplacé Sasha Alexander

Mark Harmon, Sean Murray et Cote de Pablo. | Michael Yarish / CBS via .

Sean Murray, qui joue l’agent Timothy McGee, dit que de Pablo n’a pas nécessairement remplacé Sasha Alexander (elle a joué l’agent Kate Todd) en 2005. Il a déclaré à CBS que l’ajout du personnage de Ziva était plus un moyen pour la série de prendre une direction différente. “Certaines personnes pensent que cela remplace le personnage de Kate, mais je pense que Kate était son propre contrat”, a déclaré Murray. «Et le personnage de Ziva David est très, très différent. Mais nous avons eu de la chance. Rien contre Kate Todd de Sasha Alexander. C’était son truc. Mais je pense que nous avons profité d’une situation. »

Pourquoi Cote de Pablo s’en fichait si les gens l’aimaient comme Ziva David

Cote de Pablo avec le casting du NCIS. | Greg Gayne / CBS via .

Lorsque de Pablo a rejoint le casting de «NCIS» pour la première fois, elle savait exactement comment elle voulait représenter Ziva David. En 2005, l’actrice a déclaré à CBS qu’elle ne voulait pas savoir si les téléspectateurs l’appréciaient. Elle voulait plutôt jouer un personnage avec de la profondeur:

Je ne suis jamais venu avec l’intention de gens qui m’aimaient. J’essayais de représenter, comme je l’ai déjà dit, un personnage en trois dimensions. Si [Ziva] est entrée et elle était ambiguë, alors tant pis. Cela fait partie du personnage que vous apprenez au tout début. Et j’espère que vous pourrez voir les différentes facettes de ce personnage.

Mon objectif ne devait jamais être aimé. Si les gens m’aimaient, fantastique. Mais je n’essaye pas de plaire aux gens. Je suis sûr que je cocherai parfois des gens, parce que je veux cocher des gens parfois. Et je veux parfois faire pleurer les gens, et je veux parfois faire rire les gens. Et la grande chose au sujet de notre télévision et d’être sur une émission pendant longtemps, c’est que vous avez le luxe de pouvoir explorer tous les jours.

Le créateur de «NCIS», Donald Bellisario, savait que Côte de Pablo était tout de suite parfaite pour le rôle de Ziva

Donald Bellisario, créateur de «NCIS», a déclaré à CBS qu’il savait de

Pablo était la bonne personne dès qu’il a vu sa cassette d’audition. Il a dit qu’il aimait

qu’elle avait un peu un avantage sur sa personnalité. «Je cherchais quelqu’un

qui aurait la sensibilité non pas nécessairement d’une femme américaine, mais de

un Européen. Et nous étions sur le point d’aller avec une fille quand mon directeur de casting,

Susan est entrée et a dit: «Je veux que vous regardiez cette cassette; Je viens de l’obtenir. »Et

il y avait quelque chose de très intéressant en elle. Elle avait une attitude. “

